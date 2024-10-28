Фіктивний волонтер ООН: СБУ викрила агента ФСБ, який шпигував за захисниками Покровська

Служба безпеки України затримала в Донецькій області 34-річного агента ФСБ. Він під виглядом волонтера ООН збирав дані про розташування Сил оборони на Покровському напрямку.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України. До того ж колаборант передавав російським кураторам інформацію для коригування обстрілів.

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Збір координат для обстрілів

Зазначається, що СБУ затримала на Донеччині російського агента, який, прикриваючись волонтерською діяльністю у програмі ООН, шпигував за локаціями українських військових. Він передавав дані про розташування Сил оборони на Покровському напрямку, де зараз зосереджено найбільше атак противника.

За даними слідства, фігурант пересувався райцентром та прилеглими населеними пунктами під виглядом доставки гуманітарної допомоги місцевим жителям. Зібрану інформацію, зокрема координати українських позицій, він надсилав через месенджер російському куратору, кадровому співробітнику ФСБ, чию особу вже встановили контррозвідники СБУ.

Додається, що окупанти використовували ці відомості для нанесення нових ударів по Покровську з використанням авіабомб та FPV-дронів.

Спілкування колаборанта з ФСБ/ фото 24 Каналу

У контррозвідці СБУ наголосили, що викрили та затримали агента ще на початковому етапі його розвідактивності. Одночасно були вжиті заходи для убезпечення позицій Сил оборони. Під час обшуків у чоловіка вилучено мобільний телефон з анонімним чатом, який він використовував для комунікації із росіянами.

Зловмиснику оголошено підозру за статтею про державну зраду, яка передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.



Контрдиверсійні заходи здійснили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

До слова, раніше СБУ завершила досудове розслідування щодо кліриків, які на замовлення ФСБ проводили інформаційні диверсії проти України, зокрема, координатор клірик та його спільники поширювали російські наративи.

СБУ, попередивши криваві теракти у столиці, ще раз продемонструвала, що працює на випередження і перебуває на крок попереду ворога.

