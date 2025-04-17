Агент Кремля працював на відомій в Україні радіостанції і готував низку терактів у Києві, – СБУ

У Києві затримано агента ФСБ. На замовлення окупантів він мав підготувати серію терактів у центрі столиці

Зловмисником виявився 47-річний громадянин Росії, який працював звукорежисером відомої в Україні радіостанції і паралельно виконував завдання російської спецслужби, передає 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Що відомо

Чоловік шпигував за місцями паркування авто біля адмінбудівель Сил оборони, щоб підібрати потенційні цілі для підриву.

У перервах між записами радіоефірів росіянин обходив центральні вулиці столиці та приховано фотографував позашляховики, які він вважав автівками українських військових.

Для конспірації фігурант робив фотознімки приховано, вдаючи, що розмовляє телефоном, притиснувши його до вуха.

Після збору інформації шпигун готував "звіт" для свого куратора, з яким спілкувався через месенджер.

Згодом російська спецслужба планувала підірвати "підсвічені" авто за допомогою закладки та дистанційної активації саморобних вибухових пристроїв.

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали шпигуна, коли він проводив дорозвідку поблизу одного з оборонних відомств України.

На місці події у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів з ФСБ та замаскованої фотофіксації об’єктів.

Що знайшли у агента Кремля / Фото СБУ

За даними слідства, росіянин уже понад 10 років проживає в столиці України, де працював у різних медіагрупах, зокрема наближених до заборонених прокремлівських партій.

Наприкінці 2024 року на нього дистанційно вийшов співробітник ФСБ, особу якого встановлено Службою безпеки, завербував його і почав давати завдання.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру за статтею "несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану".

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.