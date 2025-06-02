СБУ затримала російського агента, що готував серію терактів у Києві

Правоохоронці вчергове запобігли серії терактів у Києві. За результатами спецоперації у столиці затримали російського агента, який готував підриви автомобілів військовослужбовців Сил оборони.

Про це в понеділок, 2 червня, повідомили в Службі безпеки України, передає 24 Канал. Безробітного киянина завербували через телеграм-канал з пошуку "легких грошей".

Дивіться також Експерт: Масштабна кампанія росіян зірвана – СБУ виграє війну за українських підлітків

Що відомо про ворожого агента

За даними розслідування, на замовлення ворога фігурант планував знищити 3 автомобілі українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Зловмисник мав закласти їх під машини, а російські спецслужбісти – дистанційно підірвати разом із військовими.

Однак спершу агента "протестували" на декількох підпалах, які він вчинив у столиці. Лише після цього киянин отримав від куратора інструкцію на виготовлення СВП і завдання на підрив авто. Терорист почав шукати локації "потрібних" транспортних засобів.

Співробітники СБУ задокументували злочини й затримали фігуранта в орендованій для конспірації квартирі. У цей момент він налаштовував віддалений доступ окупантів до двох телефонів з СВП. Окрім того, ще один гаджет мав фіксувати підрив у режимі реального часу.

Агенту повідомили про підозру за статтями про підготовку до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Наразі затриманий співпрацює зі слідством та дає покази щодо замовників.

Нагадаємо, нещодавно СБУ запобігла підриву будівлі ТЦК і СП у Києві. Російські спецслужби завербували 17-річного юнака, який уже підпалював військові авто.