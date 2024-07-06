Затримання експрокурора Ільницького та його тещі Москви: в СБУ розповіли нові деталі

Напередодні СБУ затримала скандального львівського експрокурора та його тещу. У грудні Ростислава Ільницького оголосили в розшук. Адвокатка Богдана Москва займалася "схемами для ухилянтів".

Нові деталі затримання Ільницького та Москви розповіли в СБУ та Офісі генпрокурора, передає 24 Канал.

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Затримання Ростислава Ільницького й Богдани Москви

У СБУ повідомили, що ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації, яка діяла у західних областях України. На Львівщині затримали організаторку оборудки – місцеву адвокатку.

До речі, під час обшуків у її будинку також затримали її зятя – колишнього прокурора, який майже рік перебував у розшуку за підозрою у підробці документів.

Затримали експрокурора Ільницького й адвокатку Москву / Фото СБУ та Офісу генпрокурора

Як свідчать матеріали справи, адвокатка діяла у складі злочинної групи, до якої залучила посадовців медичних закладів та МСЕК регіону, а ще службовців ТЦК та СП Львівщини.

Вартість послуг сягала до 12 тисяч доларів з особи. Загалом встигли "заробити" майже пів мільйона доларів. Злочинна "схема" діяла на території Львівської та Івано-Франківської областей.

Разом зі спільниками адвокатка сприяла ухилянтам в оновленні військово-облікових даних в державних реєстрах, а також забезпечувала фіктивне оформлення групи інвалідності. Така схема дозволяла потенційним призовникам незаконно перетнути кордон України,

– наголосили в СБУ.

В Офісі генпрокурора зазначили, що підозрювана за винагороду обіцяла вплинути на прийняття рішення військовими службовими особами ряду ТЦК та СП Львівської області про оформлення відстрочки від призову за мобілізацією для двох чоловіків призовного віку й без проходження ними медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

Адвокатку затримали на гарячому. Зокрема, під час одержання першої частини коштів – 3500 доларів. При обшуках в ручній сумочці виявили майже 1,5 мільйона в гривневому еквіваленті. Окрім того, вилучили чорнові записи, які підтверджують ведення протиправної діяльності.

Адвокатці вже повідомили про підозру за статтею "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави".

Окрім того, обрали запобіжку – тримання під вартою. В Офісі генпрокурора уточнили, з правом внесення застави в розмірі майже 2 мільйони гривень.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.