СБУ затримала ще 2 мешканців Дніпра: фотографували об'єкти та передавали дані окупантові

В Україні продовжують виявляти диверсантів. Так, у Дніпрі СБУ затримала двох мешканців: один – фотографував військові об’єкти, інший – передавав дані про блокпости.

Боротьба з окупантом ведеться не лише на фронті, а й у тилу. Так, Службі безпеки України вдалося затримати двох мешканців Дніпра. Один із них проводив зйомку військових об'єктів, а інший передавав дані про блокпости.

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У СБУ підкреслили, що один з прихильників окупанта фотографував військові об'єкти Збройних сил України. Ба більше, у його ноутбуці виявили план-схему Оперативного командування "Схід" ЗСУ.

Що ж стосується другого затриманого, то він збирав дані щодо місць розташування блокпостів у Дніпрі. Інформацію він передавав своїм кураторам за допомогою міток Google на карті.

Раніше на Дніпропетровщині затримали 13 диверсантів. Під час обшуків у них виявили багато матеріалів, які вказували на співпрацю з окупантами.

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