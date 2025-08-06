Працівники СБУ викрили чоловіка, який передавав ворогу координати українських позицій на Донеччині. Зрадник давно підтримував росіян і вірив у окупацію свого регіону.

Служба безпеки України затримала чергового агента Росії в Донецькій області. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на СБУ.

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Що відомо про шпигуна?

Затриманим виявився 34-річний мешканець Мирнограда, електрик за фахом. Він працював на ворога в районі Покровська, де зараз тривають найзапекліші бої.

Як з'ясувалося, чоловік давно підтримував росіян і чекав на окупацію. До шпигунства його підштовхнув колишній однокласник, який зараз воює на боці російських військ.

Зрадник фотографував українські позиції, укріплення, склади з боєприпасами та командні пункти. Після цього передавав інформацію росіянам через анонімний чат у месенджері.

Ці дані були важливими для планування ударів по Покровську. Росіяни готувалися до наступу з використанням важких бомб і артилерії.



СБУ затримала шпигуна / Фото СБУ

Завдяки контрозвідці вдалося дізнатися про зв'язок чоловіка з російським куратором, зібрати докази й затримати шпигуна, убезпечивши позиції наших військових.

Під час обшуку в затриманого знайшли телефон з доказами державної зради. За це йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше російського шпигуна викрили у лавах Міністерства оборони.