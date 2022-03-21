СБУ затримала тіктокера, який виклав переміщення військової техніки біля знищеного ТЦ у Києві

Днями у мережу виклали відео, яке російські окупанти використали, аби завдати потужного ракетного удару по торговельному центру Retroville в Києві. Чоловіка, який зробив це, вже затримали.

Служба безпеки України опублікувала відео з тіктокером, який днями виклав у інтернет матеріали про розташування українських військових у Києві.

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Чоловіка, який виклав переміщення військової техніки, затримали

У спецслужбі наголосили, що торговельний центр, біля якого перебували українські захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів.

Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога – встановить слідство,

– заявили в СБУ.

У відомстві вкотре звернулися до українців з проханням не публікувати інформацію про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об'єкти та результати ворожих ударів! Адже її російські загарбники використовують при плануванні подальших обстрілів.

Натомість у спецслужбі попросили робити навпаки – передавати правоохоронцям відомості про дислокацію ворога, а українські військові забезпечать його знищення!

Затриманий шкодує про свої дії

На відео чоловік, якого звати Павло Артемєв, зізнається, що виклав у мережі відео, на якому було зафіксоване переміщення військової техніки ЗСУ. "Техніка була поблизу ТЦ Retroville", – уточнив він.

Артемєв додав, що зрозумів свою помилку та попросив вибачення за наслідки його дій. Затриманий також закликав українців не робити так, як він.

Заява чоловіка, який оприлюднив дані про військову техніку ЗСУ: дивіться відео

Нагадаємо, пізно ввечері 20 березня в Подільському районі Києва російські загарбники обстріляли торговельний центр. У результаті атаки ворога загинули 8 людей. Згодом у Збройних силах зазначили, що Росія обстріляла ТЦ у Києві через фото військової техніки, зроблені з сусіднього будинку.