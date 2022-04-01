СБУ затримала ворожого агента у Львові: збирав інформацію для окупантів

Співробітники СБУ затримали у Львові агента ворожих спецслужб. Він мав зібрати важливу інформацію для окупантів.

За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, раніше чоловік мешкав на тимчасово окупованій території України. Там його завербував ворог.

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Приїхав до Львова збирати інформацію

Чоловік мав провести розвідку на заході України. Але нічого не вийшло: представники СБУ оперативно затримали чоловіка. Йому вже вручили підозру у державній зраді.

Максим Козицький закликає громадян Львівщини негайно дзвонити в поліцію, якщо побачили підозрілих людей. А якщо маєте інформацію про можливі диверсії, які загрожують цивільній та військовій інфраструктурі регіону – одразу телефонуйте на "гарячу лінію" СБУ у Львівській області. Номер телефону – +380963224524