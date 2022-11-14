Новий зрадник: житель багатостраждальної Салтівки здавав позиції української ППО на Харківщині

В Україні вкотре затримали російського агента. Він здавав позиції української ППО на Харківщині.

Таким чином, кіберфахівці викрили ще одного ворожого коригувальника на сході нашої держави. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Як ворожий агент працював на окупантів

Як стало відомо, у Харкові затримали поплічника російських загарбників, який передавав ворогу розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону.

Серед основних цілей його розвідувально-підривної діяльності було виявлення ймовірних бойових позицій протиповітряної оборони ЗСУ на східному напрямку.

Отримані відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Затриманим є мешканець Салтівського житлового масиву – одного з найбільш постраждалих від ворожих обстрілів району Харкова.

Влітку цього року він почав шукати через соцмережі шляхи "виходу" на загарбників для допомоги у війні проти України. Для цього зрадник викладав у соцмережах інформацію про місця тимчасового базування підрозділів ЗСУ.

Після того як зловмисник опублікував заборонену інформацію, "розкриті" позиції української ППО п'ять разів піддавалися прицільним обстрілам з боку ворога.

Салтівка – це один із найбільш населених районів міста. Під час вторгнення Росії в Україну цей район сильно постраждав від російських бомбардувань.

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Що загрожує зраднику

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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