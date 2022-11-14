Новий зрадник: житель багатостраждальної Салтівки здавав позиції української ППО на Харківщині
Джерело:Служба безпеки України
В Україні вкотре затримали російського агента. Він здавав позиції української ППО на Харківщині.
Таким чином, кіберфахівці викрили ще одного ворожого коригувальника на сході нашої держави. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
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Як ворожий агент працював на окупантів
Як стало відомо, у Харкові затримали поплічника російських загарбників, який передавав ворогу розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону.
Серед основних цілей його розвідувально-підривної діяльності було виявлення ймовірних бойових позицій протиповітряної оборони ЗСУ на східному напрямку.
Отримані відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.
Затриманим є мешканець Салтівського житлового масиву – одного з найбільш постраждалих від ворожих обстрілів району Харкова.
Влітку цього року він почав шукати через соцмережі шляхи "виходу" на загарбників для допомоги у війні проти України. Для цього зрадник викладав у соцмережах інформацію про місця тимчасового базування підрозділів ЗСУ.
Після того як зловмисник опублікував заборонену інформацію, "розкриті" позиції української ППО п'ять разів піддавалися прицільним обстрілам з боку ворога.Зауважимо! Салтівка – це один із найбільш населених районів міста. Під час вторгнення Росії в Україну цей район сильно постраждав від російських бомбардувань.
СБУ викрила зрадника / фото Служба безпеки України
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Що загрожує зраднику
Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
СБУ часто викриває зрадників України
- Нещодавно Служба безпеки України встановила особу одного з керівників розвідки повітряно-десантних військ Росії, який брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ на сході України.
- Також в Україні затримали блогера Russia Today, який поширював у ЄС фейки про війну.
- До речі, ворожа диверсійно-розвідувальна група хотіла вбити командувачів сил спецоперацій України. Зрадників викрили у Києві.
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