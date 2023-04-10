"Полював" на HIMARS: СБУ затримала зрадника на Одещині, який прикривався строковиком

Служба безпеки викрила агента російських спецслужб, який намагався встановити місця дислокації HIMARS та розвідував склади з боєприпасами ЗСУ в Одеській області.

Фігурантом виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ. За даними СБУ, ворог завербував строковика після повномасштабного вторгнення. Йому обрали псевдонім "Кримчанин".

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За вказівкою російської спецслужби він приховано фіксував місця дислокації штабу, бойової техніки та складів з ракетно-артилерійським озброєнням однієї з військових частин регіону. Крім того, він намагався виявити позиції реактивної артилерійської системи HIMARS,

– йдеться у повідомленні.

Дані зрадник намагався передати в Росію

Отримані відомості зрадник намагався передати своєму російському "куратору" через анонімний месенджер у вигляді позначок на електронних картах.

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ним розвідувального завдання.

Спецслужби вчасно виявили зрадника / Фото СБУ

Встановлено, що для маскування злочинних дій фігурант часто змінював сім-картки на власному мобільному телефоні, який використовував для комунікації з агресором.

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