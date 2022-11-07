Хотів "залягти на дно" в Одесі: СБУ затримала колишнього бойовика угруповання "Призрак"

Зрадник України переїхав у Росію ще в 2015 році. Він активно працював на ворога, перевозячи зброю окупантам на Донбас та воюючи проти ЗСУ.

Затриманий родом з Півдня України, проте це не завадило йому розповідати російські брехні українцям. Про затримання бойовика 7 листопада розповіла Служба безпеки України.

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Зрадник хотів уникнути покарання за злочини

СБУ встановила, що затриманий брав активну участь у боях на Сході проти Збройних Сил України.

Через це ховався від українського правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганщини, а потім і зовсім втік в Росію.

У ході багатоетапної спецоперації співробітники української контррозвідки встановили його місцеперебування і затримали на Одещині, де він сподівався "залягти на дно",

– пояснили в СБУ.

Возив зброю окупантам, брехав мирним та знімав пропагандистське "кіно"

У Службі встановили, що затриманий:

у 2015 втік в російський Ростов-на-Дону, де вступив до незаконного збройного формування "Ангел";

саме це угруповання перевозило зброю росіянами на окуповану Луганщину під виглядом "гуманітарних" вантажів з Росії.

Перебуваючи у лавах бойовиків, він займався матеріально-технічним забезпеченням бригади "Призрак", яка входила до складу 2-го окупаційного корпусу Росії в захоплених районах Луганщини,

– повідомила СБУ.

Крім того, наша Служба безпеки знає, що кремлівський посіпака також:

брав участь в підготовці постановочних сюжетів для росЗМІ;

на пропагандистських заходах популяризував терористичні угруповання та закликав місцевих жителів підтримати їх.

Бойовик працював на окупантів та хотів уникнути відповідальності / Фото СБУ

Слідчі СБУ підозрюють бойовика в участі у терористичній групі чи терористичній організації.

За цією статтею, йому загрожує від 8 до 15 років тюрми з можливою конфіскацією майна.

Україна затримує зрадників: що відомо

СБУ затримала зрадницю на Житомирщині, яка цинічно "зливала" координати наших летовищ та складів. Її засудили до 7 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Ба більше, на початку листопада наша Служба безпеки арештувала майно президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва. Мовиться про арешт активів на майже 1 мільярд гривень. Перед цим Богуслаєву обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Його підозрюють в постачанні Росії деталей до авіації після 24 лютого 2022 року.

Зрадника затримали і на Харківщині. Ним виявився депутат однієї із селищних рад Куп'янського району, який запропонував росіянам допомогти незаконно вивезти українське зерно зі Сходу.

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