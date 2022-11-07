Хотів "залягти на дно" в Одесі: СБУ затримала колишнього бойовика угруповання "Призрак"

7 листопада 2022 , 11:04
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Джерело:

СБУ

Зрадник України переїхав у Росію ще в 2015 році. Він активно працював на ворога, перевозячи зброю окупантам на Донбас та воюючи проти ЗСУ.

Затриманий родом з Півдня України, проте це не завадило йому розповідати російські брехні українцям. Про затримання бойовика 7 листопада розповіла Служба безпеки України. 

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Зрадник хотів уникнути покарання за злочини

СБУ встановила, що затриманий брав активну участь у боях на Сході проти Збройних Сил України.

Через це ховався від українського правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганщини, а потім і зовсім втік в Росію. 

У ході багатоетапної спецоперації співробітники української контррозвідки встановили його місцеперебування і затримали на Одещині, де він сподівався "залягти на дно",
– пояснили в СБУ.  

Возив зброю окупантам, брехав мирним та знімав пропагандистське "кіно"

У Службі встановили, що затриманий:

  • у 2015 втік в російський Ростов-на-Дону, де вступив до незаконного збройного формування "Ангел";
  • саме це угруповання перевозило зброю росіянами на окуповану Луганщину під виглядом "гуманітарних" вантажів з Росії. 

Перебуваючи у лавах бойовиків, він займався матеріально-технічним забезпеченням бригади "Призрак", яка входила до складу 2-го окупаційного корпусу Росії в захоплених районах Луганщини,
– повідомила СБУ. 

Крім того, наша Служба безпеки знає, що кремлівський посіпака також:

  • брав участь в підготовці постановочних сюжетів для росЗМІ;
  • на пропагандистських заходах популяризував терористичні угруповання та закликав місцевих жителів підтримати їх. 

Бойовик працював на окупантів та хотів уникнути відповідальності / Фото СБУ

 

Слідчі СБУ підозрюють бойовика в участі у терористичній групі чи терористичній організації.

За цією статтею, йому загрожує від 8 до 15 років тюрми з можливою конфіскацією майна. 

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Автор: Діана Квасневська