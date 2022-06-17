СБУ затримала зрадника, який розвідував позиції ЗСУ на Сумщині

На Сумщині СБУ затримала російського агента, який виявився місцевим жителем. Він розвідував позиції україських військових.

З'ясувалося, що зрадника завербував представник російських спецслужб під час повномасштабної агресії Росії проти України. Про це повідомляє Служба безпеки України 17 червня.

Зверніть увагу Вражені 70% екіпажу, доля решти невідома: подробиці ліквідації буксира окупантів "Василій Бех"

Зрадник із Сум

Під час спецоперації затримано мешканця Сум, який передавав ворогу інформацію про дислокацію, озброєння та переміщення підрозділів ЗСУ у прикордонних районах,

– мовиться в повідомленні.

Російські окупанти дали жителю Сум завдання: фотографувати та знімати розташування оборонних об'єктів та руху української військової техніки. Усі матеріали з позначкою місцевості агент відправляв своєму куратору через закриті канали електронного зв'язку.

Правоохоронці провели обшуки в домі зловмисника. Вони виявили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами злочинів.

Досудове розслідування триває. Сумчанину планують оголосити про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Останні новини про колаборантів

У Херсоні теж викрили зрадника. Ним виявився заступник гендиректора однієї з лікарень, який погодився співпрацювати з окупантами.

Він передав усю медичну документацію та особові справи працівників місцевої поліції окупантам. Тому правоохоронці, які не встигли виїхати, опинилися під загрозою. Сталося це в березні. Зараз зловмисникові оголосили про підозру в державній зраді.

Поліція Кам'янця-Подільського випадково викрила двох колаборанток, які підтримували Росію. Жінки самі прийшли до правоохоронців скаржитись на легкі тілесні ушкодження, отримані унаслідок бійки з сусідами.

Під час досудового розслідування оперативники з'ясували, що одна зі сторін конфлікту – 74-річна жінка та її 49-річна донька – уже декілька років публічно підтримувала "руський мир". Свідки розповіли, що жінки заперечують вторгнення Росії в Україну.

Окрім того, вони публічно закликають до підтримки дій російської влади та до співпраці з окупаційними адміністраціями. Виявилось, що жінки навіть не визнають державний суверенітет України. Якщо провину колаборанток доведе суд, то вони проведуть від 10 до 15 років за ґратами.

Зверніть увагу – ситуація на фронті за даними Генштабу ЗСУ: відео