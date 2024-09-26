На Закарпатті чоловік підпалив авто ЗСУ та Червоного хреста: "замовник" платити відмовився

На Закарпатті затримали чоловіка, який працював на ворога. Він підпалював авто збройних Сил України та Червоного Хреста.

СБУ та Нацполіція затримали палія, який виконував замовлення російських спецслужб у Закарпатській області. Росія розраховувала, що це розхитає суспільно-політичну обстановку в регіоні.

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Йому мали заплатити за це

Правоохоронці встановили, що фігурантом виявився 21-річний чоловік, який шукав швидких заробітків. З ним зв'язався представник російських спецслужб та запропонував співпрацю.

За вказівкою ворога протягом доби молодик підпалив службовий позашляховик ЗСУ і автомобіль товариства Червоного Хреста України.

Фігурант зафіксував займання на камеру та відправив відеозвіт російському куратору. Водночас "замовник" платити відмовився.

Правоохоронці затримали зловмисника, як тільки він підпалив третю автівку. Йому оголосили підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна та у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Його взяли під варту. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.