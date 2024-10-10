Хотів навести вогонь на свій підрозділ: СБУ затримали "крота" в ЗСУ, який працював на Росію

Завдяки працівникам СБУ вдалося затримати ще одного ворожого агента. Він планував скоригувати вогонь по своєму підрозділу.

Чоловік мобілізувався до ЗСУ, щоб передавати координати росіянам для ударів по українській армії. Спецслужби ворога завербували його через телеграм-канали, де він шукав спосіб швидко заробити гроші.

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Цілями ворога були навчальні центри та сили ППО

Спочатку фігурант виконав "тестове завдання" ворога, а потім у серпні 2024 року. Тоді він за вказівкою російського куратора вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ.

Зловмисника взяли "на гарячому".

Правоохоронці встановили, що пріоритетними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО. Саме туди й влаштувався фігурант.

Окупанти сподівалися завдати вогневого ураження по об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників.

Зловмисник у момент удару планував сховатись та потім продовжити свою підривну діяльність.

Під час обшуків у агента виявлено мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Йому повідомили про підозру у державній зраді.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.