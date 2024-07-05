Робили селфі та прогулювалися містом: російські агентки готували масований удар по Одесі

СБУ виявили жіночу агентурну групу ФСБ в Одесі. Жінки встановлювали координати військової інфраструктури обласного центру та надсилали їх ворогові, аби той наніс масований ракетно-дроновий удар.

До групи входило три мешканки міста віком від 19 до 23 років. Вони працювали у місцевій кав'ярні та водночас формували список потенційних цілей для ураження окупантами.

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Які місця цікавили росіян

За вказівкою російської спецслужби жінки обходили місто під виглядом прогулянок та фотографували "потрібні" об’єкти. Робили вони це з прив'язкою до місцевості.

Насамперед ворог зацікавився локаціями військкоматів та медустанов, де наразі проходять лікування українські військові. Окрім цього, фігурантки намагалися передати інформацію про бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони. Адже підрозділи обороняють місто з повітря та морської акваторії.

Отримані дані ворожі агентки передавали кураторові у месенджері та через анонімний чат. Приховувалися жінки за вигаданими нікнеймами. За виконані справи фігурантки отримували грошову винагороду.

Як повідомляє СБУ, жінки запросили у ворожої сторони "своєчасну евакуацію" та можливість працевлаштуватися в одну з російських спецслужб.

Яке покарання загрожує агенткам

СБУ задокументувала агентурну групу та затримала всіх трьох фігуранток. До того ж провела спеціальні заходи для убезпечення локацій українських захисників.

Злоумисницям загрожує довічне ув'язнення за статею державної зради, яка вчинена групою осіб в умовах воєнного стану.

Раніше стало відомо, що СБУ затримала агентів ФСБ, котрі слідкували за морською охороною на Одещині.