СБУ завершила розслідування щодо Поклонської, Аксьонова та інших посіпак Кремля

СБУ завершила розслідування щодо російських окупантів Криму. У списку фігурують Наталія Поклонська, Сергій Аксьонов та декілька інших посіпак Кремля.

Мовиться про ситуацію у лютому – березні 2014 року. Відповідну інформацію СБУ оприлюднило 29 грудня.

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СБУ завершило розслідування щодо російських окупантів в Криму

Розслідування стосувалось очільників окупаційної адміністрації Росії в українському Криму.

Так звані "голова республіки Крим", "голова державної ради республіки Крим", колишній так званий "прокурор республіки Крим" та ще п'ять високопосадовців тимчасово окупованого півострова підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених кримінальним кодексом України,

– розповіли у відомстві.

Зокрема їх звинувачують в:

діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;

посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України;

державній зраді;

створенні злочинної організації.

Зокрема під час досудового розслідування встановили, що:

у лютому – березні 2014 року представники російської окупаційної адміністрації брали участь у насильницькому поваленні конституційного ладу та зміні меж території України;

також ці люди сприяли представникам країни-агресора у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності;

зокрема, брали активну участь у створенні окупаційних органів, безпосередньо очолювали їх та керували ними.

Саме тому СБУ скерувало в суд обвинувачувальний акт щодо 8 осіб.

Покарання за вчинення особливо тяжких злочинів передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років,

– розповіли в СБУ.

Зокрема так званим "прокурором республіки Крим" була Поклонська, а "головою республіки Криму" Аксьонов. Видання "УП", посилаючись на власні джерела, назвало прізвища цих осіб. Зокрема мовиться про:

Сергія Аксьонова;

Володимира Константинова;

Наталю Поклонську,;

Сергія Абісова;

Юрія Дойникова;

Петра Зиму;

Віктора Мельниченка;

а також Рустама Теміргалієва.

Коротко про справи проти російських окупантів

З 2014 року Наталя Поклонська була так званою "прокуроркою в Криму" після його окупації Росією. Згодом, у 2016 році вона пройшла у Держдуму Росії від путінської партії.

В Україні колаборантці інкримінують державну зраду та причетність до незаконної заборони Меджлісу кримськотатарського народу. У жовтні 2021 року Володимир Путін призначив Поклонську послом Росії в африканську країну Кабо-Верде.

Натомість Україна намагається екстрадувати її, проте адвокат Поклонської заявив, що це не вдасться зробити, адже особа дипломатичного агента недоторканна. Проте Дмитро Кулеба згодом запевнив, що наша країна займається питанням екстрадиції "кримської прокурорки" з Кабо-Верде. Залучили Офіс генпрокурора, Мін'юст та МВС.

Проти Аксьонова також відкрили справу в Україні. Зокрема його звинувачують в діях, спрямованих на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення влади у державі, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, захоплення державних або громадських будівель та іншому.

У листопаді 2021 року український суд дозволив затримати поплічника кримських окупантів. Його звинувачують в сепаратизмі й тероризмі.

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