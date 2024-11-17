СБУ зірвала російський штурм: ворожу колону атакували FPV-дрони

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ зірвали штурм росіян. Автоколонну з живою силою ворога атакували за допомогою FPV-дронів.

Це стало можливим завдяки вчасному виявленню ворога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Як СБУ зупинила колону ворожої техніки

На опублікованому відео видно ворожу колону пікапів, яка висувалась на штурм, а також вантажівки, мототехніку та живу силу окупантів.

FPV-дрони спецпризначенців ЦСО "А" СБУ прицільно вдаряли по кабінах техніки, що дозволило зупинити колону та атакувати знерухомлену техніку. Їм вдавалося влучати навіть у росіян, що втікали на мотоциклах.

Примітно, що деякі атаковані авто мали багатоканальну систему РЕБ для захисту від безпілотників, що їм, втім, не допомогло. Це показує, як динамічно розвивається сфера радіоелектронної боротьби.

Авто окупантів, оснащене РЕБ в камері FPV-дрона / Фото СБУ

CБУ атакує ворожу штурмову автоколону: дивіться відео