Викрадали та катували: СБУ викрила ОМОНівців, які "полювали" на патріотів на Запоріжжі

Служба безпеки України викрила російських ОМОНівців. Зловмисники "полювали" на українських патріотів в окупованій Запорізькій області.

Таким чином, в Україні продовжують викривати воєнні злочини російських окупантів. Тепер загарбників планують притягнути до відповідальності.

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СБУ викрила російських ОМОНівців

Під час окупації Запорізької області 3 окупанти брали участь у викраденнях і катуванні мирних жителів. Один зі зловмисників – командир тактичної групи 22-ї окремої бригади оперативного призначення Росгвардії.

Після захоплення Мелітополя його призначили "військовим комендантом" окупаційної адміністрації українського міста. На цій "посаді" виконував завдання Москви щодо придушення руху опору на території Приазов’я. Для цього сформував "каральні загони", які проводили масові облави на помешкання місцевих жителів,

– розповіли правоохоронці.

Так, окупанти викрадали людей та відвозили їх до катівень. Там з мирних жителів "вибивали" інформацію про місця перебування українських патріотів на території району.

Інші двоє злочинців – співробітники ОМОН у Дагестані. На початку окупації Василівського району вони увійшли до "комендатури": один на "посаді" заступника керівника окупаційного органу, а інший – його помічника.

"Загарбники особисто брали участь у незаконних затриманнях і катуванні українських громадян, застосовували до потерпілих отруйні хімічні речовини та електрострум і постійно погрожували вбивством близьких родичів", – зазначили в СБУ.

Наразі правоохоронці повідомили про підозру цим окупантам за статтями про порушення законів та звичаїв війни.



СБУ викрила російських ОМОНівців / фото Служба безпеки України

СБУ оголосила підозри російським генералу та адміралу флоту

Підозри оголосили командувачу дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил Росії генерал-полковнику Сергію Кобилашу, а також колишньому командувачу Чорноморським флотом адміралу Ігорю Осіпову.

Так, їх підозрюють у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни, а також у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.