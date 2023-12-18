Скоригували удар по багатоповерхівці у Запоріжжі: СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ

Служба безпеки викрила та знешкодила ворожу агентурну мережу, яка дізнавалась інформацію та передавала її ФСБ. До групи належали 5 людей.

Саме з їхньою допомогою Росія 18 жовтня 2023 року вдарила по багатоповерхівці у центрі Запоріжжя. На жаль, тоді внаслідок дій поплічників ворога загинуло п'ятеро мирних українців, ще 5 – зазнали важких поранень.

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Що відомо про викриття ворожої мережі

Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, що коригувала повітряні удари окупантів по військовій та цивільній інфраструктурі Запоріжжя,

– розповіла Служба безпеки.

Зокрема, СБУ затримала керівника ворожої групи, який 18 жовтня 2023 року "навів" російські ракети на багатоквартирний будинок у центрі Запоріжжя.

СБУ викрила поплічників окупантів у Запоріжжі

СБУ з'ясувала, як працювала агентурна мережа ФСБ на Запоріжжі

Слідство повідомило, що керівником російської агентурної мережі виявився місцевий житель, представник запорізького "клубу воєнної реконструкції", який об'єднує поціновувачів відтворення історичних подій, включно з воєнними баталіями. За даними СБУ:

керівника агентурної мережі дистанційно завербувала ФСБ у середині жовтня 2023 року для проведення розвідувально-підривної діяльності у Запоріжжі;

щоб спілкуватись з російською спецслужбою, завербований вибрав собі оперативний псевдонім "Палестинець" та створив анонімний чат у популярному месенджері;

завербований окупантами громадянин сформував власну групу інформаторів з 4-х місцевих жителів, зокрема – й своїх родичів. Вони мали виконувати ворожі завдання.

За даними слідства, вони розвідували місця базування Сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об'єктів,

– пояснили в СБУ.

Щоб зібрати розвідувальні дані, інформатори обходили місцевість або виїжджали на об'єкти. Там їх фотографували або знімали на відео на власні телефони.

Отримані дані пересилали "Палестинцю", останній – передавав їх до ФСБ через "зв'язкового" одного із тимчасово окупованих міст на Запоріжжі.

Слідчі СБУ повідомили "Палестинцю" про підозру за статтею про державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. У суді йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Якщо провину керівника агентурної групи ФСБ доведуть, то йому загрожує довічне ув'язнення.

Як СБУ викрила керівника агентурної мережі ФСБ: дивіться відео

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