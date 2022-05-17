СБУ знешкодила агентурну мережу Росії, яка мала забезпечити проникнення ДРГ у Миколаїв

Служба безпеки України знешкодила розгалужену агентурну мережу Росії, у планах якої було забезпечення' проникнення у Миколаїв ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Членами агентурної мережі були місцеві

Речник СБУ Артем Дехтяренко розповів про деталі цієї багатоетапної спецоперації. За його словами, члени викритої мережі не лише займалися підготовкою проникнення ворожих ДРГ у Миколаїв, а й збирали розвіддані.

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Співробітники СБУ встановили, що агентурна група була сформована резидентом під кураторством російського генерала. До її мережі входило 5 місцевих жителів. Зокрема, серед них були й колишні українські військовослужбовиці. Жінок залучили для додаткової конспірації, адже вони ніби-то не мали викликати підозри.

За вказівками свого куратора, агенти збирали інформацію щодо суспільно-політичної ситуації в регіоні, наслідків ворожих ракетних ударів по Миколаєву та позицій українських підрозділів. Ці секретні дані вони випитували у чинних військовослужбовців під виглядом дружньої розмови.

Після виконання завдань декого з агентів мережі мали евакуювати до тимчасово окупованого Криму, а іншим – обіцяли керівні посади у випадку окупації Миколаївщини.

Активних учасників ворожої групи затримали в Миколаєві. Здійснили і обшуки місць, де вони проживали. Там виявили засоби зв'язку, флеш-накопичувачі з доказами підривної діяльності та виділені на забезпечення діяльності ДРГ окупантів гроші.

Артем Дехтяренко про спецоперацію: дивіться відео



Затриманим вже повідомили про підозру у вчиненні злочинів за статтею 111 КК України. Йдеться про державну зраду.

Зараз їм обирають міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, СБУ здійснює невідкладні заходи для встановлення місцеперебування, затримання і притягнення до відповідальності й інших осіб, причетних до діяльності російської агентурної групи.

Останні новини з Миколаєва

16 травня ворог знову обстріляв Миколаїв з реактивних систем залпового вогню. Під удар потрапив центральний район міста. Пошкоджено зупинки громадського транспорту, кілька приватних магазинів, торговельний центр, газопровід та автомобілі.

Багато кластерних бомб не здетонували одразу. Ліквідацією наслідків займалися спеціалісти ДСНС.

Дещо раніше росіяни запустили ракету по Інгульському районі Миколаєва. Через це зайнялася пожежа в меблевому магазині, та згорів автомобіль. Крім того, пошкодилися вікна житлових будинків і газопровід низького тиску.

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