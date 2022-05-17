СБУ знешкодила агентурну мережу Росії, яка мала забезпечити проникнення ДРГ у Миколаїв
Джерело:Служба безпеки України
Служба безпеки України знешкодила розгалужену агентурну мережу Росії, у планах якої було забезпечення' проникнення у Миколаїв ворожих диверсійно-розвідувальних груп.
Членами агентурної мережі були місцеві
Речник СБУ Артем Дехтяренко розповів про деталі цієї багатоетапної спецоперації. За його словами, члени викритої мережі не лише займалися підготовкою проникнення ворожих ДРГ у Миколаїв, а й збирали розвіддані.
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Співробітники СБУ встановили, що агентурна група була сформована резидентом під кураторством російського генерала. До її мережі входило 5 місцевих жителів. Зокрема, серед них були й колишні українські військовослужбовиці. Жінок залучили для додаткової конспірації, адже вони ніби-то не мали викликати підозри.
За вказівками свого куратора, агенти збирали інформацію щодо суспільно-політичної ситуації в регіоні, наслідків ворожих ракетних ударів по Миколаєву та позицій українських підрозділів. Ці секретні дані вони випитували у чинних військовослужбовців під виглядом дружньої розмови.
Після виконання завдань декого з агентів мережі мали евакуювати до тимчасово окупованого Криму, а іншим – обіцяли керівні посади у випадку окупації Миколаївщини.
Активних учасників ворожої групи затримали в Миколаєві. Здійснили і обшуки місць, де вони проживали. Там виявили засоби зв'язку, флеш-накопичувачі з доказами підривної діяльності та виділені на забезпечення діяльності ДРГ окупантів гроші.
Артем Дехтяренко про спецоперацію: дивіться відео
Затриманим вже повідомили про підозру у вчиненні злочинів за статтею 111 КК України. Йдеться про державну зраду.
Зараз їм обирають міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, СБУ здійснює невідкладні заходи для встановлення місцеперебування, затримання і притягнення до відповідальності й інших осіб, причетних до діяльності російської агентурної групи.
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