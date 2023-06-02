СБУ арештувала "нову порцію" активів Марченко на майже 740 мільйонів

В Україні арештували "нову порцію" активів Оксани Марченко. Їхня загальна сума становить 740 мільйонів гривень.

Так, арешт наклали на акції Оксани Марченко в 7 підприємствах припортової інфраструктури на Одещині. Арешт відповідного майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь України.

Важливо Повернули у власність держави: в Оксани Марченко відсудили землю на березі Дніпра

СБУ арештувала активи Марченко

Мовиться про корпоративні права в:

АТ "Ексімнафтопродукт",

ПрАТ "Синтез Ойл",

ПрАТ "Синтез Транзит",

ТОВ "Укрлоудсистем",

АТ "Одеснафтопродукт",

ПрАТ "Чорноморський паливний термінал",

ТОВ "Альбіон Коммодітіз".



ПрАТ "Синтез Ойл" / фото СБУ



Марченко володіла частками через низку офшорних структур / фото СБУ

Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур. Загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 мільйонів гривень.

Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Арештовані активи Марченко

Нещодавно суд заарештував активи Оксани Марченко. Власне, це рішення стосується АТ "Запорізький завод феросплавів". Акції капіталу Марченко в цьому підприємстві можна оцінити у 1 мільярд гривень.

Також у дружини зрадника України Віктора Медведчука Оксани Марченко відсудили землю на березі Дніпра. Йдеться про 9,5 гектара.

11 квітня дружину Віктора Медведчука оголосили в розшук. Зазначалося, що вона переховується від органів досудового розслідування.

Окрім цього, на Львівщині арештували нові земельні ділянки Оксани Марченко. Загальна вартість цього майна становить майже 17,5 мільйонів гривень.

Оксана Марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань. Раніше їй повідомили про підозру, і тепер дружині Медведчука загрожує до 8 років тюрми.