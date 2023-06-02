СБУ арештувала "нову порцію" активів Марченко на майже 740 мільйонів
Джерело:Служба безпеки України
В Україні арештували "нову порцію" активів Оксани Марченко. Їхня загальна сума становить 740 мільйонів гривень.
Так, арешт наклали на акції Оксани Марченко в 7 підприємствах припортової інфраструктури на Одещині. Арешт відповідного майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь України.
Важливо Повернули у власність держави: в Оксани Марченко відсудили землю на березі Дніпра
СБУ арештувала активи Марченко
Мовиться про корпоративні права в:
- АТ "Ексімнафтопродукт",
- ПрАТ "Синтез Ойл",
- ПрАТ "Синтез Транзит",
- ТОВ "Укрлоудсистем",
- АТ "Одеснафтопродукт",
- ПрАТ "Чорноморський паливний термінал",
- ТОВ "Альбіон Коммодітіз".
Марченко володіла частками через низку офшорних структур / фото СБУ
Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур. Загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 мільйонів гривень.
Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря.
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.Зверніть увагу! Оксана Марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань. Раніше їй повідомили про підозру, і тепер дружині Медведчука загрожує до 8 років тюрми.
Арештовані активи Марченко
- Нещодавно суд заарештував активи Оксани Марченко. Власне, це рішення стосується АТ "Запорізький завод феросплавів". Акції капіталу Марченко в цьому підприємстві можна оцінити у 1 мільярд гривень.
- Також у дружини зрадника України Віктора Медведчука Оксани Марченко відсудили землю на березі Дніпра. Йдеться про 9,5 гектара.
- 11 квітня дружину Віктора Медведчука оголосили в розшук. Зазначалося, що вона переховується від органів досудового розслідування.
- Окрім цього, на Львівщині арештували нові земельні ділянки Оксани Марченко. Загальна вартість цього майна становить майже 17,5 мільйонів гривень.