СБУ не має запису злитої у ЗМІ розмови свідків катастрофи літака МАУ в Ірані

Серед матеріалів кримінального провадження за фактом збиття українського літака в Ірані немає аудіозаписів розмов пілота іранської авіакомпанії та диспетчерів аеропорту Тегерана. Як відповідні записи опинилися у журналістів – невідомо.

Таку відповідь Служба безпеки України дала на запит "Громадського радіо". Річ у тім, що у розпорядженні журналістів ТСН дивним чином з’явився аудіозапис перемовин диспетчерської аеропорту Тегерана та пілота літака іранської компанії Asseman Airlines.

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З розмови стає зрозуміло: у диспетчерській службі аеропорту від самого початку знали, що лайнер МАУ збили ракетою.

Служба безпеки України таку інформацію не оприлюднювала. Слідчими головного слідчого управління СБУ наразі вживаються заходи для їх отримання в установленому законом порядку

– мовиться у відповіді спецслужб.

Зауважимо, що через оприлюднення цього запису, що є секретним доказом у справі, Іран пригрозив більше не інформувати Київ про прогрес розслідування. Запис українським експертам начебто надали у рамках спільного розслідування, що проводить слідча група.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

Український літак МАУ, що летів до Києва, вранці 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані. Він впав на околицях іранської столиці.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців. Ніхто із них не вижив.

Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після катастрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії. Він начебто спочатку не знав про те, що літак збили його військові.

Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль". 20 січня загиблих поховали у їхніх рідних містах.

2 лютого у мережі з’явилася розшифровка перемовин диспетчерської служби аеропорту Тегерана та другого пілота літака компанії Iran Aseman Airlines. Відповідно до неї, іранці бачили ракету від моменту пуску, і до того, як вона влучила в літак МАУ.



Усе, що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані: коротко/ інфографіка 24 каналу