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      СБУ не має запису злитої у ЗМІ розмови свідків катастрофи літака МАУ в Ірані

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      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Getty images

      Серед матеріалів кримінального провадження за фактом збиття українського літака в Ірані немає аудіозаписів розмов пілота іранської авіакомпанії та диспетчерів аеропорту Тегерана. Як відповідні записи опинилися у журналістів – невідомо.

      Таку відповідь Служба безпеки України дала на запит "Громадського радіо". Річ у тім, що у розпорядженні журналістів ТСН дивним чином з’явився аудіозапис перемовин диспетчерської аеропорту Тегерана та пілота літака іранської компанії Asseman Airlines.

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      З розмови стає зрозуміло: у диспетчерській службі аеропорту від самого початку знали, що лайнер МАУ збили ракетою.

      Служба безпеки України таку інформацію не оприлюднювала. Слідчими головного слідчого управління СБУ наразі вживаються заходи для їх отримання в установленому законом порядку
      – мовиться у відповіді спецслужб.

      Зауважимо, що через оприлюднення цього запису, що є секретним доказом у справі, Іран пригрозив більше не інформувати Київ про прогрес розслідування. Запис українським експертам начебто надали у рамках спільного розслідування, що проводить слідча група.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

      • Український літак МАУ, що летів до Києва, вранці 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані. Він впав на околицях іранської столиці.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців. Ніхто із них не вижив.
      • Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після катастрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії. Він начебто спочатку не знав про те, що літак збили його військові.
      • Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль". 20 січня загиблих поховали у їхніх рідних містах.
      • 2 лютого у мережі з’явилася розшифровка перемовин диспетчерської служби аеропорту Тегерана та другого пілота літака компанії Iran Aseman Airlines. Відповідно до неї, іранці бачили ракету від моменту пуску, і до того, як вона влучила в літак МАУ.


      Усе, що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані: коротко/ інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ СБУ
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