СБУ не пустила Савченко на окупований Донбас, – Тука

Служба безпеки не дозволила нардепу Надії Савченко перетинати лінію розмежування на Донбасі. Там вона збиралася агітувати за свою кандидатуру на майбутніх парламентських виборах.

Савченко разом зі своєю "Громадсько-політичною платформою" братиме участь у дочасних виборах в Раду. Щоправда, балотується вона по мажоритарному округу №51 у Донецькій області.

На окуповану територію Савченко зібралася, бо вважає, що з 2600 виборців, які зареєстровано на її окрузі, на підконтрольній Україні території живуть лише 500 осіб, а "всі решта – на тому боці". Про те, що перепустку одіозному нардепу таки не видали повідомив заступник міністра з тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

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Як і очікував здоровий глузд, Служба безпеки не надала дозвіл на перетин лінії розмежування шанувальниці сюрреалізму та терористів Надії Савченко,

– зіронізував політик.

Чому Савченко "гуляє" на волі?

Бо суд звільнив її і Володимира Рубана з-під варти в ніч на 16 квітня. Попри те, що Савченко звільнили з-під варти, судовий процес у її справі триває.

У чому її звинувачують?

У плануванні серії терактів в урядовому кварталі, спрямованих на повалення конституційного ладу. Зокрема, Савченко підозрюють у тому, що вона планувала підірвати Верховну Раду.

І її, і Рубана заарештували ще рік тому. Окрім того, Савченко підозрюють у змові з проросійськими бойовиками Донеччини.



Так, Рубана затримали, коли він перевозив з окупованої території на вільну чималий арсенал зброї. Йому оголосили про підозру у спробі замаху, теракті та незаконному поводженні зі зброєю та взяли під арешт.



За даними ГПУ, за допомогою зброї з окупованих територій Савченко з Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та голови МВС Арсена Авакова. Серед планів – були підриви будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.



Савченко та Рубан цілий рік перебували під арештом, який весь час продовжували.