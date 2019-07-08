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      Савченко знову зібралася на окупований Донбас

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      Надія Савченко
      Надія Савченко / Getty Images

      Чинна народна депутатка Надія Савченко, яку звинувачують у підготовці теракту в центрі Києва та держперевороту, знову заявила про намір відвідати непідконтрольні офіційному Києву території Донбасу.

      Як пояснила політикиня у коментарі ресурсу "Новини Донбасу", там вона збирається провести агітацію за себе. Водночас Савченко підкреслила, що планує "їхати на ту територію та говорити з людьми", тому що "це – наша територія, і вони мають право голосу".

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      "Так, я збираюся туди їхати. Сподіваюся, що мені зрештою видадуть пропуск (для перетину лінії зіткнення – 24 канал), який слід було б видати всім кандидатам на окрузі", – зауважила вона.

      Савченко переконує, що з 2600 виборців, які зареєстровано на окрузі, на підконтрольній Україні території живуть лише 500 осіб, а "всі решта – на тому боці.

      Округ не закінчується у Зайцевому, Бахмутом, Пісками, Жованкою та Майорськом тут. Округ продовжується у Горлівці, округ продовжується на окупованій території,
      – наголосила народна обраниця.

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      Зауважимо, що Савченко разом зі своєю "Громадсько-політичною платформою" братиме участь у парламентських виборах, щоправда вони йтимуть за мажоритаркою. Зокрема, Савченко балотуватимуться в окрузі №51, що розташовується у Донецькій області. ЦВК щодо Савченко та шістьох її однопартійців ухвалила рішення 25 червня. Позачергові парламентські вибори заплановано на 21 липня. 

      Що відомо про перебування Савченко на окупованих територіях Донбасу?

      У березні 2018 року Савченко заявляла, що після звільнення з кремлівського полону вона одного разу їздила до Росії (на суд за справою українських бранців Кремля Миколи Карпюка та Павла Клиха) та двічі відвідували непідконтрольні Києву території Донбасу.

      Перший раз, щоб запустити верифікацію, побачити полонених і виявити їх, другий раз, щоб попередити їх про їхнє звільнення та що звільнено буде не всіх. Мені треба було попередити хлопців, щоб потім вони не накладали на себе руки та щоб у них не було депресій,
      – казала тоді вона.

      Громадськості, зокрема, відомо про одну таку поїздку, яка відбулася у лютому 2017 року. Цей візит всіляко висвітлювали сепаратистські ЗМІ. Тоді, Савченко разом з колишнім керівником центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном, якого також підозрюють у організації теракту, прибула на непідконтрольну Києву територію Донецької області. Там вона разом з представниками бойовиків відвідала колонії, в яких утримують українських полонених.

      Переходила я тими "козячими тропами", якими ходить і гуляє контрабанда, яку кришує СБУ і це прекрасно знають ті блокадники, які зараз блокують "торгівлю на крові". Дозвіл на візит, звичайно, давала Москва, охорону та конвоювання мене там організовувала на місцевому рівні "ЛДНР",
      – розповідала про поїздку Савченко.

      Після цього візиту в СБУ з нею провели бесіду у межах кримінального провадження за статтею "тероризм". Крім того, під час засідання Верховної Ради народний депутат з фракції БПП Тетяна Ричкова заявляла, що Савченко під час відвідин Донбасу підбурювала військовослужбовців залишити свої позиції, прийти до Києва та вчинити державний переворот. Представниця "Блоку Порошенка" стверджувала, що такі слова Савченко виголосила в районі Донецького аеропорту, де зустрілася з військовослужбовцями 79-ї та 80 окремих повітряно-десантних бригад. 

      Ще про одну поїздку повідомляла ГПУ. За версією слідства, 20 листопада 2017 року Савченко вступила у змову з Рубаном, а також із ватажками бойовиків Захарченком і Тимофєєвим. За деякий час вона відправилась з Рубаном на окуповану територію, і звідти вивезла автобусом зброю, яку мало бути використано під час вищезазначеного теракту в центрі Києва.

      як розгорталися останні події навколо надії савченко:
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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Війна на Донбасі Надія Савченко
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