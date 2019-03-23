15:29
23 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: В Росії замість грошової премії – похвала. Ноу-хау з мощами
      Вєсті Кремля
      22:19, 22 березня
      Вєсті.UA: Впертий "опоблоківець". Кума Путіна про мову
      Вєсті.UA
      21:01, 22 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      СБУ показала фото спійманого бойовика, який воював проти України

      327 Читать новость на русском
      СБУ у Харкові затримала проросійського бойовика
      СБУ у Харкові затримала проросійського бойовика / прес-центр СБУ

      Уродженець окупованої Горлівки Донецької області приєднався до лав проросійських бойовиків у лютому 2015 року – там отримав позивний "Куб". Через 4 роки посіпака окупантів вирішив повернутися в Україну.

      У складі так званої "військової розвідки Новоросії" він брав активну участь у бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України, повідомляє прес-служба СБУ.

      Читайте також: Бойовик, який чотири роки ховався в Росії, сам здався українським правоохоронцям


      У Харкові спіймали бойовика/ Джерело: СБУ


      Бойовик воював проти України на Донбасі/ Джерело: СБУ

      Співробітники СБУ встановили місце тимчасового проживання бойовика у Харкові – зловмисника затримали. Після обшуку вилучили бойову гранату РГД-5 та тротилову шашку вагою 400 грамів. Правоохоронці документують додаткові факти причетності затриманого до сприяння окупантам. 


      Правоохоронці прийшли до бойовика із обшуками/ Джерело: СБУ


      У його тимчасовому помешканні знайшли гранату та тротилову шашку/ Джерело: СБУ

       

      blog_ava
      Прогноз погоди на 23 березня: до деяких областей повертається мокрий сніг
      сьогодні
      2221
      Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Новини України СБУ Новини Харкова Поліція Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Втратить посаду чи посилить свій вплив: про долю Авакова після виборів
      сьогодні , 15:00 Втратить посаду чи посилить свій вплив: про долю Авакова після виборів
      Крістіна Бердинських 96
      Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
      сьогодні , 12:30 Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
      Альона Захарова 434
      140-метровый плавучий кран П-140 "NIBULON MAХ" скоро спустится на воду
      сьогодні , 12:00 140-метровый плавучий кран П-140 "NIBULON MAХ" скоро спустится на воду
      Злой Одессит 1102
      Нападение на Казахстан и присоединение Белоруссии: шаги Путина стать пожизненным президентом
      сьогодні , 09:00 Нападение на Казахстан и присоединение Белоруссии: шаги Путина стать пожизненным президентом
      Іван Яковина 900
      Уряд може заборонити купівлю антибіотиків без рецепту
      сьогодні , 08:40 Уряд може заборонити купівлю антибіотиків без рецепту
      Артем Овдієнко 310
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук