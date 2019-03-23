СБУ показала фото спійманого бойовика, який воював проти України

Уродженець окупованої Горлівки Донецької області приєднався до лав проросійських бойовиків у лютому 2015 року – там отримав позивний "Куб". Через 4 роки посіпака окупантів вирішив повернутися в Україну.

У складі так званої "військової розвідки Новоросії" він брав активну участь у бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України, повідомляє прес-служба СБУ. Читайте також: Бойовик, який чотири роки ховався в Росії, сам здався українським правоохоронцям

У Харкові спіймали бойовика/ Джерело: СБУ

Бойовик воював проти України на Донбасі/ Джерело: СБУ Співробітники СБУ встановили місце тимчасового проживання бойовика у Харкові – зловмисника затримали. Після обшуку вилучили бойову гранату РГД-5 та тротилову шашку вагою 400 грамів. Правоохоронці документують додаткові факти причетності затриманого до сприяння окупантам.

Правоохоронці прийшли до бойовика із обшуками/ Джерело: СБУ

У його тимчасовому помешканні знайшли гранату та тротилову шашку/ Джерело: СБУ