СБУ показала фото спійманого бойовика, який воював проти України
Уродженець окупованої Горлівки Донецької області приєднався до лав проросійських бойовиків у лютому 2015 року – там отримав позивний "Куб". Через 4 роки посіпака окупантів вирішив повернутися в Україну.
У складі так званої "військової розвідки Новоросії" він брав активну участь у бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України, повідомляє прес-служба СБУ.
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У Харкові спіймали бойовика/ Джерело: СБУ
Бойовик воював проти України на Донбасі/ Джерело: СБУ
Співробітники СБУ встановили місце тимчасового проживання бойовика у Харкові – зловмисника затримали. Після обшуку вилучили бойову гранату РГД-5 та тротилову шашку вагою 400 грамів. Правоохоронці документують додаткові факти причетності затриманого до сприяння окупантам.
Правоохоронці прийшли до бойовика із обшуками/ Джерело: СБУ
У його тимчасовому помешканні знайшли гранату та тротилову шашку/ Джерело: СБУ