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      СБУ викрила колишнього працівника МВС на держзраді

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      СБУ викрила агента Росії / Depo

      СБУ затримала колишнього поліцейського у Дніпрі, який працював на російські спецслужби. Він мав збирати та передавати інформацію про українських військовослужбовців.

      Експрацівник МВС встановив контакт з представниками ФСБ Росії, коли перебував в Росії, повідомляє пресслужба СБУ.

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      За завданням кураторів колишній працівник МВС мав збирати відомості про кількісний склад, місця дислокації та озброєння українських військових на території Дніпропетровської області. Також ФСБ цікавила інформація про військовослужбовців, які брали участь в операції Об’єднаних сил.


      СБУ затримала агента ФСБ / Фото: СБУ

      Ці дані агент мав передавати російським кураторам через відпрацьовані канали зв’язку.


      Проросійський агент / Фото: СБУ

      Під час обшуку правоохоронці виявили докази протиправної діяльності. Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за статтею "державна зрада". Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 12 до 15 років.

      Коронавірус в Росії: кількість хворих різко зросла
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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Україна – Росія ФСБ СБУ
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