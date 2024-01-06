Завдасть серйозних пошкоджень: яку додаткову зброю могли встановити на Sea Baby

Морські дрони Sea Baby могли обладнати ручними піхотними вогнеметами РПВ-16. Така зброя може завдати серйозних пошкоджень кораблям.

Таку думку висловив капітан 1-го рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004 – 2020 роках Андрій Риженко. Він також додав, що такий вогнемет розробили ще у 2017 році.

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Яких пошкоджень може завдати РПВ-16

Риженко заявив, що на фотографіях помітив – у кормовій частині Sea Baby встановлено 6 каністр, які, ймовірно, є системою РПВ-16. За його словами, його розробили, я аналог радянської системи "Джміль", але з покращеними характеристиками.

Його бойовою частиною є термобарична капсула, яка вистрілюється на відстань до кілометра. Вона дійсно має серйозну вибухову потужність. Це ідентично 122-му або 152-му міліметровому снаряду. Якщо точно влучити таким гранатометом, будуть серйозні пошкодження корабля. Думаю, в інтерв'ю якраз це і малося на увазі. Але максимальна дистанція зараз – один кілометр,

– заявив Риженко.

За словами капітана запасу, така модернізація є позитивною, адже ворожі кораблі починають відбиватися, коли наближаються морські дрони. Якщо Sea Baby мають РПВ-16, то вони можуть знищити артилерійські чи кулеметні установки на ворожому судні, а потім завдати удару. Варто також зважати, що вогнемет також завдає пошкоджень кораблеві ще до зіткнення з ним.

Разом з тим, РПВ-16 на Sea Baby може бути некерованим й встановлений на фіксованих кутах нахилу. Однак – наявність такої розробки значно розширює можливості морських дронів.

"У будь-якому випадку наявність цієї нової розробки, я думаю, збільшить можливість дрона Sea Baby виконувати основне своє завдання – наближатися та завдавати ударів по бойових кораблях супротивника", – додав капітан запасу.

СБУ покращує морські дрони

Днями в інтерв'ю глава СБУ Василь Малюк розповів, Sea Baby може вести вогонь по противнику, але не уточнював, чим обладнаний морський дрон. Він також додав, що наразі Служба працює над новішими та досконалішими поколіннями морських дронів. За його словами, їх розробляють фахівці зі спецслужби, інженери, айтівці, військові моряки, а не приватні компанії.

Малюк зауважив, що окупантів незабаром чекають дуже неприємні сюрпризи з Чорного моря.

Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу і на підводні човни,

– заявив Малюк.