Може працювати як по морських, так і по наземних цілях, – Малюк про Sea Baby, оснащений РСЗВ

Морські дрони Sea Baby оснастили РСЗВ "Град". Вони можуть працювати як по морських, так і по наземних цілях.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова СБУ. Водночас Василь Малюк зазначив, що це не єдине ноу-хау, яке наші захисники використовують на "Sea Baby", передає 24 Канал.

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Для чого використовують Sea Baby з РСЗВ

Малюк розповів, що успішно адаптовані реактивні системи залпового вогню "Град". Їх вже використовує СБУ. Цікаво, що перший пуск був ще 20 грудня 2023 року.

Він (оснащений РСЗВ "Град" морський дрон Sea Baby – 24 Канал) використовується для ураження наземних площинних цілей в прибережній зоні, а також для безпосереднього вогневого контакту в морі,

– наголосив очільник СБУ.

Посадовець додав, що це доволі ефективно, та зауважив, що опорні пункти ворога на Кінбурнській косі вже уражали.

За словами генерал-лейтенанта, "Град" – не єдине ноу-хау, яке СБУ використовує на цьому морському дроні.

Там є багато інших різновидів озброєння, які дрон несе на собі як багатоцільова платформа, але про це розповідати не будемо, щоб не допомагати нашим ворогам,

– наголосив Малюк.

Він додав, що ворожі ракетоносії переховуються безпосередньо в Новоросійській бухті. Їх туди загнали СБУ разом з іншими Силами оборони.

Генерал-лейтенант зауважив, що наші воїни навіть там дістали ворожі кораблі. Зокрема, уразили ВДК "Оленегорський горняк" влітку минулого року. Малюк наголосив, що кораблі агресора не можуть бути в безпеці.

Загалом дрони СБУ вже уразили 11 російських кораблів, а також Кримський міст.