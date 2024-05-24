Втеча росіян з Криму та десятки уражених суден: Малюк назвав вражаючі результати роботи Sea Baby

Морські дрони СБУ неодноразово доводили свою ефективність у знищенні суден Чорноморського флоту Росії. Василь Малюк розповів, скільки "корит" ворога уразили Sea Baby.

СБУ вдосконалило свою зброю проти кораблів окупантів. Нещодавно морські дрони були оснащені реактивними системами залпового вогню "Град". Про це очільник СБУ Василь Малюк повідомив, виступаючи під час саміту фандрейзингової платформи UNITED24.

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СБУ вдосконалила "Морських малюків"

За словами Малюка, вперше дрон Sea Baby зі встановленим "Градом" взяв участь в атаці у грудні 2023 року.

Голова СБУ зауважив, що відомство стало піонером у використанні надводних морських бойових дронів. Тепер ж воно стало першим, хто успішно почав адаптувати різні види озброєння до цих безпілотників.

Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися. Головне, що ми впроваджуємо кращі військово-технологічні рішення, щодня експериментуємо і вдосконалюємося,

– наголосив Малюк.

: Sea Baby – це багатоцільові платформи, на які спецслужба ставить додаткове озброєння для виконання різних завдань. Серед іншого дрон ефективно виконує дистанційне мінування, у такий спосіб було вражено вже 4 ворожі кораблі.

Чиновник пригадав, що історія морських дронів почалася у 2022 році, коли президент Зеленський наказав покласти край домінуванню росіян в акваторії Чорного моря і створити вигідні умови для роботи зернового коридору.

Скільки кораблів уражено завдяки дронам

Малюк розповів, що завдяки надводним дронам вдалося уразити 11 російських кораблів, а також змусити ворога втікати з Криму.

Ми загнали російський флот у бухту Новоросійська. Але навіть там ми їх дістали, вразивши великий десантний корабель "Олєнєгорський горняк",

– зазначив посадовець.

Малюк зауважив, що однією із пріоритетних цілей для морських безпілотників залишається Кримський міст. Ця "незаконна конструкція" була двічі атакована за допомогою Sea Baby. Генерал пригадав, що вперше Кримський міст був уражений восени 2022 року за допомогою вибухівки. "Це був справжній вибух емоцій", – сказав очільник СБУ. Вдруге – у липні 2023 року – по мосту вдарили морські дрони. "Це було теж дуже приємно", – зауважив Малюк.