Sea Breeze 2019: військові літаки країн НАТО прибули до Одеси

Військово-транспортні літаки США та Великобританії з особовим складом, технікою та обладнанням на борту прибули до Одеси на спільні навчання Sea Breeze-2019, які стартують 1 липня.

Як повідомили у Міністерстві оборони України, літаки США і Великобританії C-130J Hercules і A400 Atlas "доправили спорядження і перших учасників міжнародних навчань".

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Так, британський літак привіз на Україну морський спецназ. З британськими водолазами зі Special Boat Service прибуло спецобладнання, спорядження та забезпечення.



Американський літак C-130J Hercules / Джерело: Міністерство оборони України



Британський літак A400 Atlas / Джерело: Міністерство оборони України

Раніше есмінець американських Військово-морських сил класу "Арлі Берк" USS Carney увійшов у Чорне море. Він також візьме участь в навчаннях Sea Breeze-2019.

До цього в порт Одеси увійшов транспортно-десантний корабель військово-морських сил США USNS Yuma.

Що таке Sea Breeze?Це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України з 1997 року відповідно до "Меморандуму про порозуміння та співробітництво з питань оборони та військових взаємин" між Міноборони США та Міноборони України від 1993 року. Організаторами навчань є Україна і США. цьогоріч навчання почнуться в понеділок, 1 липня.