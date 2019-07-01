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      Sea Breeze 2019: військові літаки країн НАТО прибули до Одеси

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      Літаки НАТО вже в Одесі
      Літаки НАТО вже в Одесі / Фото з відкритих джерел

      Військово-транспортні літаки США та Великобританії з особовим складом, технікою та обладнанням на борту прибули до Одеси на спільні навчання Sea Breeze-2019, які стартують 1 липня.

      Як повідомили у Міністерстві оборони України, літаки США і Великобританії C-130J Hercules і A400 Atlas "доправили спорядження і перших учасників міжнародних навчань".

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      Так, британський літак привіз на Україну морський спецназ. З британськими водолазами зі Special Boat Service прибуло спецобладнання, спорядження та забезпечення.

      Літаки НАТО прибули до Одеси
      Американський літак C-130J Hercules / Джерело: Міністерство оборони України

      Літаки НАТО прибули до Одеси
      Британський літак A400 Atlas / Джерело: Міністерство оборони України

      Раніше есмінець американських Військово-морських сил класу "Арлі Берк" USS Carney увійшов у Чорне море. Він також візьме участь в навчаннях Sea Breeze-2019.

      До цього в порт Одеси увійшов транспортно-десантний корабель військово-морських сил США USNS Yuma.

      Що таке Sea Breeze?Це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України з 1997 року відповідно до "Меморандуму про порозуміння та співробітництво з питань оборони та військових взаємин" між Міноборони США та Міноборони України від 1993 року. Організаторами навчань є Україна і США. цьогоріч навчання почнуться в понеділок, 1 липня.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси НАТО авіація Міністерство оборони України
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