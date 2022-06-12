Секрет перемоги українців над росіянами передбачив ще Іван Сірко
Джерело:ютуб Олександра Палія
Можна спитати: ось як так, у росіян така країна – як українці перемагають без ненависті? Адже ненависть справді дуже сильний стимулятор.
Головна зброя українців
Я розповім, як українці перемагають без ненависті. Як казав наш український кошовий Запорізької Січі Іван Сірко: "Українці перемагають великою любов'ю та гострою шаблею".
Цікаве Чому окупанти завзято танцюють під українські хіти про власну смертьЦей Іван Сірко, до речі, – це дуже відомий наш кошовий. Документально зафіксовано його 55 перемог та лише три сутички, які можна назвати поразками.
Іван Сірко ще в часи Січі озвучив формулу українських перемог / Фото "ДніпроКультура"
Тобто у нього статистика бойових успіхів незрівнянно краща, ніж у будь-якій армії, що існувала. Краще, ніж у Наполеона, у рази. І це дуже еталонна людина у нас.
Тому перемагають любов'ю до своєї країни та гострою шаблею. Ворогів ми не ненавидимо. Українці знищують ворога, навіть не ненавидячи його. А так, як роблять свою роботу щодо людей, які з мечем до нас прийшли і повинні загинути від меча.
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