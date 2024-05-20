Україна чітко усвідомлює, що війна з Росією закінчиться переговорами, – секретар РНБО

Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. Для цього і була підготовлена Формула миру Президента Зеленського.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко сказав під час звернення до учасників Форуму регіону Балтійського моря "НАТО 2024 і Арктична Європа", передає 24 Канал.

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Позиція України

Литвиненко наголосив, що Україна потребує не перемир'я на два роки, а стійкого миру на десятиліття, "який би уможливив розвиток України"

Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. І тому була підготовлена і просувається Формула миру президента Зеленського,

– заявив він.

За словами Литвиненка, позиція України дуже проста і буде підтримана учасниками Саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року. Секретар РНБО назвав Саміт справжнім дипломатичним треком, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру.

Безпекові угоди

Олександр Литвиненко відзначив, що важливим кроком до досягнення справедливого миру є підписання безпекових угод, що реалізують минулорічну заяву G7.

Водночас секретар РНБО сподівається, що на цьогорічному Вашингтонському саміті НАТО Україна отримає запрошення до Альянсу.

Ми свідомі, що вступ не відбудеться завтра, але вже запрошення охолодить багато гарячих голів у Росії. Воно сприятиме деескалації, а не стане конфронтаційним кроком. Досвід Бухарестського саміту 2008 року чітко довів – у відносинах із Путіним чітка визначеність стабілізує ситуацію, а її відсутність провокує Росію на агресивні кроки,

– підсумував він.

Саміт миру в Швейцарії: коротко