Секретна місія Папи Римського: політолог припустив, якою вона може бути

Папа Римський не має ніяких інструментів впливу ані на Росію, ані на Україну. Утім він може виконати символічну роль перемовника й, умовно, допомогти в обміні військовополонених усіх на всіх.

Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Раніше повідомлялось, що про секретну місію щодо України Папа Римський оголосив після скандальних заяв про Кіріла.

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Місія Папи – припинення кровопролиття

Вігірінський зазначив, що місія Папи, з огляду на його духовний сан, може полягати в припиненні кровопролиття. Принаймні в таку обгортку Папа мав би пакувати свою миротворчу місію. Що ж у нього там насправді – відомо лише Всевишньому.

Мені здається, що Папа намагається приміряти на себе роль того суб'єкта, який знаходиться за межами сприйняття поняття "суверенітету" в його юридичному чи державницькому розумінні. "Суверенітет" перебуває на рівень нижче, ніж прагнення зберегти людські життя,

– зауважив політолог.

Це навіть відповідає ООН, який називає людину та людське життя найвищою цінністю. Однак тут постає дилема, як бути з національною безпекою. Наприклад, деякі права людини можна реалізувати лише в певних країнах. Десь в умовній країні Африці, де щойно відбувся черговий переворот, не всі права людини дотримуються.

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Гуманна концепція не властива світу

Ось така гуманна концепція властива духовенству, та не властива світу. Зокрема, перед підготовкою Нормандського формату, де були Макрон, Меркель, Зеленський і Путін, відбувся обмін полоненими. Такі речі розчулюють, й об'єктивізму вже немає.

"Я думаю, що за аналогічною схемою буде намагатись працювати Папа. Не те щоб ми від цього особливо страждали. Ми навпаки будемо прихильні, якщо нам удасться повернути наших військовополонених чи досягти конспірологічних теорій, що готується обмін усіх на всіх, що лунало й від наших офіційних осіб", – наголосив Вігірінський.

Папа насправді ніяк не може вплинути ні на Україну, ні на Росію. Він не є навіть покровителем духовенства в цих державах. Він може взяти на себе лише символічну роль перемовин. Це єдиний вплив, який у нього, власне, залишається.

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