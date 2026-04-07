Росія беззахисна перед ними, – Стерненко заінтригував новими секретними дронами

"Спільнота Стерненка" оголосила великий збір на 100 мільйонів гривень на нову технологію у сфері FPV-дронів. Кошти підуть на безпілотники, проти яких Росія не має протидії.

Радник міністра оборони та засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко розповів 24 Каналу, що поки що не можна розкривати усю інформацію про дрони з новою технологією. Це буде "сюрпризом" для ворога на фронті.

Читайте також Скоро у небі з'являться "розумні" рої дронів-перехоплювачів для полювання на ворога, – ЗМІ

Що відомо про дрони від Стерненка?

За словами Стерненка, за 3 – 6 місяців вони детально продемонструють, як застосовують ці дрони. Зараз важливо витримати інформаційну тишу та накопичити ресурси для першого й другого етапу масштабування цієї технології. Тоді війська швидко отримають нові дрони.

Зараз важлива інформаційна тиша, щоб ворог не зміг скопіювати наше рішення та розповсюдити його в російській окупаційній армії. Нам вже вдалося зібрати під 40 мільйонів гривень за першу добу. І саме ці дрони будуть для роботи по наземних цілях. Тобто для ураження живої сили противника, техніки і так далі,

– розповів Стерненко.

Зверніть увагу! Приєднуйтеся до збору на "секретні дрони". Задонатити можна за посиланням на банку https://send.monobank.ua/jar/TaP8wA8j6. За першу добу вдалося назбирати понад 39 мільйонів гривень.

Ці "секретні дрони" зможуть працювати на глибину до 50 кілометрів, що створить колосальні проблеми для російської логістики. І найголовніше – ворог не має протидії для цього засобу.

Тобто ворог беззахисний перед цими дронами. Ми дуже віримо, що вони серйозно підсилять наші Сили оборони та дадуть нашому війську перевагу,

– наголосив Стерненко.

Що відомо про виробництво зброї в Україні?