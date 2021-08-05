Секретні файли про есмінець Defender загубив британський кандидат у посли при НАТО

Засекречену інформацію про британський есмінець Defender загубив Ангус Лепслі. Він раніше працював в Міністерстві закордонних справ Великої Британії та міг стати послом країни при НАТО.

Ім'я чоловіка, який загубив важливі документи, видання повідомляє з посиланням на кілька джерел в уряді.

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Стало відомо, хто загубив документи про Defender

Секретні документи британського оборонного відомства, які знайшли раніше у графстві Кент на автобусній зупинці, належали чиновнику Ангусу Лепслі. Посадовець був кандидатом на посаду посла Британії при НАТО.

Після інциденту із втратою документів чоловіка позбавили доступу до секретної інформації.

Щодо Кента призначили перевірку, його також перевели з Міноборони в Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності Націй, звідки він раніше прийшов працювати в оборонне відомство.

Остаточного рішення про покарання чиновника наразі немає. Видання уточнює, що найбільш поширеним покаранням для держслужбовців у такій ситуації є тимчасове скасування допуску до секретних матеріалів. А без цього вони не можуть виконувати свою роботу.

До слова, Лепслі перебував на держслужбі з 1991 року. Він працював в адміністрації прем'єр-міністра Тоні Блера перед тим, а тоді перейшов до Міністерства закордонних справ.

Інцидент із втраченими секретними файлами: що відомо

Наприкінці червня у Британії на автобусній зупинці знайшли секретні документи Міністерства оборони. Вони містили детальну інформацію про есмінець Defender та британські збройні сили загалом.

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