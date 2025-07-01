Папа Римський призначив нового голову комітету, що займається захистом неповнолітніх від насилля
- Папа Римський Лев XIV призначив французького архієпископа Тібо Верні головою Папської комісії із захисту неповнолітніх, яка бореться з сексуальним насильством у католицькій церкві.
- Тібо Верні має значний досвід у цій сфері, будучи ініціатором створення Незалежної комісії з розслідування сексуальних злочинів у Франції та планує масштабувати свої ініціативи на глобальний рівень.
Папа Римський Лев XIV призначив французького архієпископа Тібо Верні новим головою Папської комісії із захисту неповнолітніх. Це ключовий орган у боротьбі з сексуальним насиллям у межах католицької церкви.
Тібо Верні відомий своєю активною участю у боротьбі з сексуальним насильством у церкві та захисті постраждалих у судових справах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.
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Папа Римський призначив нового президента папської комісії із захисту неповнолітніх
Тібо Верні вже має значний досвід у цій сфері: у Франції він був одним із ініціаторів створення Незалежної комісії з розслідування сексуальних злочинів у церкві, а також органу, який займався компенсаціями постраждалим. Він також брав активну участь у супроводі постраждалих під час взаємодії із цивільними та судовими органами.
З новим призначенням Верні також отримає титул кардинала. Його амбіція – масштабувати напрацьовану у Франції на глобальний рівень. У планах – об’єднання церковних структур із різних країн, що займаються захистом дітей, у єдину мережу для координації дій.
"Пріоритетами будуть продовження роботи, вже представленої у щорічному звіті, ініціативи в країнах, які їх потребують, а також підтримка Церков у прийнятті та супроводі жертв через проєкт "Memorare". Керівні принципи будуть опубліковані найближчим часом. Вони містять рекомендації щодо супроводу та захисту неповнолітніх", – прокоментував Тібо Верні своє призначення.
Тема сексуального насильства в католицькій церкві не втрачає актуальності вже багато років. Резонансні розслідування в США, Франції, Австралії, Чилі та інших країнах викрили тисячі злочинів. Папа Франциск, попередник Лева XIV, неодноразово зустрічався з постраждалими та проводив спеціальні зустрічі з єпископами, намагаючись змінити культуру замовчування цих злочинів в церкві.