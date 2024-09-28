Сексуальне насильство в одному з інтернатів Львівщини: керівника відсторонили від роботи

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про насильство над дітьми у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині. За попередніми даними, поліція відкрила справу за фактом сексуального насильства щодо неповнолітньої особи.

Дмитро Лубінець повідомив, що отримав дані про ймовірне фізичне, психологічне та сексуальне насильство щодо дітей директором навчально-реабілітаційного закладу на Львівщині.

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Що кажуть в ОВА про насильство над дітьми

Уповноважений Верховної Ради з прав людини писав, що він ініціював нараду на високому рівні, на якій мали бути присутні представники ОВА, правоохоронних органів та профільних міністерств.

Глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що:

на місце виїхали правоохоронці та фахівці профільного департаменту Львівської ОВА;

на час проведення перевірки керівника закладу відсторонили від роботи.

Тримаю ситуацію на особистому контролі. Буду інформувати про хід розслідування,

– заявив Максим Козицький.

У поліції Львівської області повідомили, що 27 вересня заяву написала представниця Уповноваженого Верховної ради України з прав дитини. Вона зазначила, що працівники одного з навчально-реабілітаційних центрів у Львівській області вчиняють насильство щодо малолітніх та неповнолітніх вихованців закладу.

За даними правоохоронців, вказаний центр відвідали слідчі, ювенальні поліцейські та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до 7 років,

– заявили у поліції.

Там зазначили, що:

декількох вихованців центру переселили в інші заклади,

правоохоронці зробили подання щодо відсторонення від виконання службових обов'язків керівника закладу.

У поліції відповіли на слова Дмитра Лубінця про те, що нібито поліція не реагувала на звернення.

Інформація про відсутність реагування поліцією на заяви та повідомлення протягом пів року не відповідає дійсності – адже інших звернень про протиправні дії, вчинені щодо вихованців вказаного навчально-реабілітаційного центру, у 2024 році до поліції Львівщини не надходило,

– заявили правоохоронці.

Вони також розповіли, що у 2023 році перевіряли заклад через звернення представника громадської організації щодо незаконних дій керівництва закладу.

Під час перевірки тоді створили комісію за участі представників департаменту освіти та науки Львівської ОВА та інших представників, проте описані у зверненні факти не підтвердились.