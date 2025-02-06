В ООН натякнули, що ідея Трампа щодо Сектора Гази схожа на "етнічну чистку"

Генсек ООН Антоніу Гутерреш розкритикував заяви, які ставлять під сумнів право палестинського народу жити на своїй землі, і закликав утримуватися від етнічних чисток.

Таке він сказав на засіданні Комітету ООН з реалізації невід'ємних прав палестинського народу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Як відреагували в ООН на пропозицію Трампа

Хоч Гутерреш не назвав імені президента США Дональда Трампа, який зробив таку заяву, проте радше за все подібні слова були саме у його бік.

"Здійснення невід'ємних прав палестинського народу стосується права палестинців просто жити як люди на власній землі. Ми стали свідками того, як реалізація цих прав неухильно вислизає за межі досяжності. Ми стали свідками жахливої, систематичної дегуманізації та демонізації цілого народу", – заявив генсек.

Антоніу Гутерреш привітав угоду про припинення вогню на Близькому Сході та звільнення утримуваних бойовиками ізраїльських заручників. За його словами, не варто загострювати ситуацію у пошуках рішень, краще знайти прийнятні шляхи.

Життєво важливо залишатися вірними основам міжнародного права. Необхідно уникати будь-яких форм етнічних чисток,

– наголосив він.

Також, як каже генеральний секретар, необхідно підтвердити рішення про дві держави, тобто Ізраїлю і Палестини. Він виловив "серйозну стурбованість зростанням насильства з боку ізраїльських поселенців та іншими порушеннями" на Західному березі річки Йордан, включно зі Східним Єрусалимом.

Нагадаємо, раніше президент Дональд Трамп заявив про плани США взяти під свій контроль Сектор Гази, назвавши цю територію "майданчиком під знесення". Він навіть заговорив про переселення палестинців, яким не залишається іншої альтернативи, та можливість введення американських військ.