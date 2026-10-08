Зеленський розкрив деталі перемовин зі США про секторальне припинення вогню

Україна спільно зі США обговорює варіанти секторального припинення вогню, які стосуються мореплавства та енергетичної інфраструктури. Наразі Київ аналізує всі отримані пропозиції, проте поки не готовий назвати найбільш реалістичну з них.

Про це заявив президент Зеленський під час відповідей на запитання в чаті Офісу президента, передає 24 Канал.

Що розповів Зеленський про перемир'я?

Наразі Київ опрацьовує всі запропоновані партнерами ініціативи, які стосуються захисту цивільної інфраструктури та морських шляхів. Водночас конкретний формат, який може бути найбільш реалістичним, наразі не розголошують, щоб не дати Росії можливості використати ці заяви проти переговорного процесу.

Українська сторона також фіксує активізацію контактів зі США. Українська команда готується до проведення наступного етапу консультацій у США. Президент очікує на конкретні результати цих перемовин найближчим часом. Щодо можливих економічних угод між Росією та США, українська сторона має певну інформацію, однак наразі не готова публічно розкривати деталі.

Нагадаємо, Україна готова провести мирні переговори з Росією у тристоронньому форматі за участю Києва, Вашингтона та Москви вже протягом жовтня 2026 року. За словами речника МЗС Георгія Тихого, Київ очікує лише на сигнал від Росії про готовність до такого діалогу та відкритий до переговорів на будь-якому рівні.

Водночас Україна опрацьовує п'ять варіантів часткового або повного припинення вогню. Йдеться, зокрема, про повне перемир’я, припинення ударів у Чорному морі, а також енергетичне та продовольче перемир’я. Ці ініціативи Україна обговорює з міжнародними партнерами, зокрема США, Туреччиною, Єгиптом та Індією.