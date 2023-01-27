З Сектору Газа по Ізраїлю запустили ракети

Опівночі 27 січня на півдні Ізраїлю сирени сповістили про повітряну тривогу. З Сектору Газа були запущені ракети.

Повітряну тривогу оголосили рівно опівночі. Після цього Армія оборони Ізраїлю повідомила про ракетну атаку.

До теми США та Ізраїль проводять найбільші в історії військові навчання

Ракети вдалося перехопити

Повітряна тривога на Півдні Ізраїлю лунала саме через загрозу ракетної атаки. Через 20 хвилин Армія оборони Ізраїлю повідомила про запуск 2 ракет з Сектору Газа. Обидві перехопили сили протиповітряної оборони.

Після попереднього повідомлення (про тривогу – 24 Канал) 2 ракети були випущені з Сектора Газа. Ракети були перехоплені силами ППО ЦАХАЛ,

– повідомили в Армії оборони Ізраїлю.

Варто відзначити що один із останніх схожих випадків був у серпні минулого року. Тоді під час загострення між Ізраїлем та терористами "Ісламського джихаду" останні запустили по ізраїльській території протягом доби понад 350 ракет. Сили ППО тоді збили понад 95% ракет, запущених по населених пунктах.

Причиною тодішнього загострення між Ізраїлем та Палестиною стала операція "Світанок", яка розпочалася з ліквідації керівника "Ісламського джихаду". Загострення завершилося перемир'ям, яке спершу представники "Ісламського джихаду" порушили.

На початку листопада минулого року з Сектору Газа випустили по Ізраїлю 4 ракети, після чого останній завдав удару у відповідь. Тоді Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала авіаударів по підземному заводу з виробництва ракет, який використовував терористичне угруповання ХАМАС.