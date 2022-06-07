Села району майже без росіян, – мер Мелітополя назвав причини відходу ворожих військ

Окупанти спішно покинули блокпости в Мелітопольському районі Запорізької області. Зараз у селах практично немає російських загарбників.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал. Наразі в 15 об’єднаних територіальних громадах практично немає російських окупантів. Залишилися вони переважно в Мелітополі.

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Чому вони спішно покинули блокпости

За словами Івана Федорова, є дві причини, чому загарбники так різко покинули блокпости. Перша – росіяни розуміють, що підрозділи Збройних Сил України готують контрнаступ для визволення тимчасово окупованих територій Запорізької області. Друга – захисники здійснили прорив на Херсонському напрямку.

Тому росіяни намагаються стягнути свої війська та організувати оборону. Сюди залучили навіть тих окупантів, які не надто готові вести бойові дії, тому стояли на блокпостах.

В самому Мелітополі ситуація напружена – окупанти продовжують здійснювати свій терор. Вони залякували та викрадали людей, а також повністю відімкнули мобільний зв’язок та інтернет майже на 5 днів.

Зараз з’явився новий інтернет. Але провайдери російські, тому користуватися ним потрібно обережно.

Це – псевдоінтернет, який повністю зациклений на Москві. Там нульова безпека і швидкість низька. Попри це, це хоч якийсь "ковток повітря" для наших жителів, які можуть зв’язатися зі своїми родичами, – зазначив Іван Федоров.

Окупанти вкрали все зерно. Тепер взялися за черешню

Зараз триває сезон польових робіт та збору черешні – ягоди, яка щороку щедро родить у Запорізькій області. Як повідомив Іван Федоров, окупанти вже провели нараду в одному з сіл Мелітопольського району, де вирішили скупляти черешню за "смішні гроші" – по 10 гривень за кілограм. Це занадто мала ціна.

"Також сказали, що ніяких централізованих покупок робити не будуть. Цим вони ще раз показали, що ненадовго залишатимуться на нашій землі", – зазначив Федоров.

Він додав, що окупантам невигідно красти черешню. Адже в регіоні дуже багато малих господарств, які вирощують ягоду, а також хтось має зібрати її з дерева. Тому загарбники цинічно вирішили скупити її за безцінь.

Однак вони таки встигли пограбувати державне підприємство Дослідне господарство "Мелітопольське", де вирощували фрукти. Туди вони "засунули" свого так званого "керівника", який близький до російських спецслужб.

Крім того, окупанти вивезли все зерно з елеваторів, яке тільки було в регіоні.

Нагадаємо, нещодавно Іван Федоров припустив, що упродовж найближчих тижнів Мелітополь буде звільнений від російських загарбників.

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