Росіяни залишились без живлення: під Москвою сталась масштабна пожежа на спиртзаводі
У підмосковному Осташевому загорівся спитзавод. Перед цим на підприємстві пролунав потужний вибух.
Про це повідомляють російські телеграм-канали. Цікаво, що інформацію від місцевих жителів про звуки вибухи у МНС не підтвердили, мабуть, це був "ефект лінзи", пише 24 Канал.
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Деталі пожежі
Пропагандисти знову плутаються у своїх свідченнях: одні зазначають, що площа виникла на площі 1000 квадратних метрів, інші кажуть, що загоряння – у два рази більше. Словом, горить серйозно.
В Підмосков'ї горить спиртзавод: дивіться відео
Через пожежу навіть перекрили Рузьке шосе. За попередньою інформацією, загорілось складське приміщення, де було багато пластмаси. Тому Осташеве – у чорному диму. Однак причину пожежі не називають.
Пожежа поширилась на 2 тисячі квадратних метрів: відео
За даними ЗМІ, будівля, що спалахнула, належить компанії "Константа-Фарм М", що займається виробництвом спиртовмісної фармацевтичної продукції. Розлив спирту зафіксовано на площі 1000 квадратних метрів.
У Росії знову сталась пожежа на заводі / Фото з соцмереж
Як відомо, постраждалих чи загиблих немає.
Поблизу Москви неспокійно: що відомо
- Зранку 30 травня росіяни заявили, що Москву та Підмосков'я атакували близько 25 безпілотників – більшу частину з них нібито збила ППО в Підмосков'ї. Міноборони Росії згодом заявило, що під час атаки збили вісім дронів літакового типу.
- Варто додати, що три дрони врізалися в житлові будинки на Ленінському проспекті, Профспілковій вулиці та вулиці Атласова у Новій Москві. Постраждалих немає.
- Після інциденту у Москві почали глушити сигнали супутникової навігації. На збої в роботі GPS скаржаться таксисти та водії. Для поліції оголошено план "Тайфун" – збирання особового складу, який залучається до ліквідації наслідків НС.