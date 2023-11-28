На Харківщині чоловік облив бензином дітей та підпалив їх разом з магазином: моторошні кадри 18+

Неадекватний чоловік спочатку чіплявся до підлітків у магазині. Після цього він почав розливати горючу рідину прямо у приміщенні.

Про цей моторошний інцидент розповів начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов. Напад на групу підлітків стався у селі Станичне.

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Подробиці інциденту

У магазині чоловік почав чіплятися до дітей, які сиділи за столиком. Згодом він облив цих підлітків та підлогу приміщення бензином. Після цього зловмисник підпалив горючу рідину.

Компанія підлітків та частина підлоги магазину опинилися у вогні. Однак, на щастя, діти встигли втекти від нападника.

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Напад на дітей у магазині: відео Сергія Болвінова



Що відомо про нападника

Зловмисником виявився місцевий безробітний житель. На момент кримінальному інциденту він був напідпитку. Відомо, що він зловживає алкоголем.

Причини його нападу на дітей поки невідомі. Правоохоронці знайшли та затримали цього неадекватного чоловіка на Красноградщині. Співробітники поліції кваліфікують його дії, як замах на умисне вбивство двох або більше осіб, в тому числі малолітніх дітей, способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Що відомо про дітей

Компанія складалася з одного хлопця та 4 дівчат. Наймолодшій потерпілій одинадцять років. Найстаршій дівчині сімнадцять років.

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