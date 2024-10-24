Найгарячіший напрямок: генерал армії розповів, що відбувається біля Селидового

Росіяни змогли просунутися біля Селидового, що на Донеччині. Зараз тривають флангові бої, окупанти намагаються захопити місто, а також просунутися біля Торецька, Нью-Йорка та Вугледара.

Весь сектор перебуває в активних бойових операціях. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, додавши, що на інших напрямках обстріли також є, але всі сили ворога зосереджені на Селидовому.

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Яка ситуація в місті

"Зараз це найгарячіший напрямок, адже напряму взяти Покровськ ворог не міг. Україна створила потужні укріпрайони, а удари з флангів змусили противника переходити на Селидове", – розповів Микола Маломуж.

Окупанти хочуть захопити місто. Це важливо і з військового погляду, і з політичного. Після цього вони продовжать рух вперед, щоб прорвати фланг і почати нові наступальні операції. Так зможуть обійти Покровськ і створити загрозу з флангів.

Ситуація біля Селидового: дивіться на карті

"Наразі у місті йдуть бої на центральних вулицях між ворогом, який переважає у живій силі. Перед тим застосовувалися ракетні системи, артилерія, міномети й періодично удари КАБами", – додав генерал армії.

Після вогневого впливу, ворог починає операцію, йде бій за кожен будинок. Також рухається з флангів, щоб наших військових загнати в оточення або напівоточення. Зараз Україна готує низку контрзаходів.

Наказу про вихід з Селидового немає. Нещодавно в цьому районі був Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Відтак варто чекати нових підходів до оборони міста.