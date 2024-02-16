Хотіли виїхати, але син потрапив у лікарню: історія мами й хлопчика, що загинули у Селидовому

Російська армія 14 лютого обстріляла лікарню у місті Селидове в Донецькій області. Внаслідок обстрілу загинули Наталія Степаненко та її єдиний 9-річний син Ярослав Каменєв.

Родина збиралася покинути місто, однак хлопець через хворобу потрапив до лікарні. Саме цей медичний заклад став ціллю "точного озброєння" окупантів.

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Історія загиблих матері й дитини від удару по Селидовому

Наталія Степаненко і її син Ярослав жили в Селидовому Курахівського району Донецької області. Батько хлопчика помер ще до війни, тому Наталія виховувала сина сама. Знайомі родини розповідають, що жінка нещодавно також поховала свою маму.

Вона весь час працювала, старалася для Ярика, щоб йому нічого не бракувало, вся її увага була приділена єдиному синочку. Це дуже гарна родина. Наталія та Ярослав обоє світлі люди,

– розповіла сусідка родини.

Ярослав навчався у третьому класі школи №17 у Селидовому. Останні два роки він навчався онлайн, але при цьому не пропустив жодного уроку, був дуже активним, тямущим, старанним. Хлопець також мав багато друзів серед однокласників.

Тетяна своєю чергою у вільний час любила бувати на природі, проводила фотосесії. Однак після того, як по Селидовому стало прилітати частіше, Наталія вирішила, що треба виїжджати.



Наталія Степаненко і Ярослав Каменєв загинули у Селидовому / Фото з фейсбуку школи №17

Рідна бабуся хлопчика за татовою лінією домовилася, що родину приймуть у Кривому Розі, у гуртожитку одного з інститутів, де їм виділили кімнату. Однак до поїздки несподівано Ярослав захворів.

У хлопчика кілька днів трималася температура під 40 градусів, а збивати її вдавалося лише крапельницями. Тому Ярослав мусив перебувати у лікарні під крапельницями, доки температура не спаде і він не піде на поправку.

Вже вночі 14 лютого під час сумнозвісного обстрілу медичного закладу Наталія та Ярослав загинули на місці.

Зверніть увагу! Допомогти рідним Наталії та Ярослава можна, переказавши гроші за реквізитами:

5167 8032 9918 5053 – Каменєва Людмила Володимирівна, бабуся хлопчика за лінією батька.

Росіяни цинічно обстріляли Селидове