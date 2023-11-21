У Селидовому під завалами ще можуть бути дві людини: кадри зруйнованої будівлі
Наразі відомо про двох загиблих і вісьмох поранених унаслідок російського удару по місту Селидове на Донеччині. Ще двоє людей можуть бути під завалами.
Про це повідомили у Державній надзвичайній службі. Рятувальні роботи на місці влучання тривають. Як виглядає лікарня, у яку влучив уночі ворог, – показали у департаменті комунікації МВС.
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Під завалами усе ще можуть бути потерпілі
"Ще двоє людей можуть бути під завалами в Селидовомуна Донеччині", – пише "Радіо Свобода" з посиланням на працівників ДСНС.
Зауважимо, що раніше рятувальники дістали з-під завалів постраждалого чоловіка. Його рятувальники виявили серед уламків. На час удару він перебував у будівлі лікарні.
Як виглядає лікарня зараз
Частина будівлі повністю обвалилася з четвертого по перший поверх. Директор лікарні Ігор Кіяшко повідомив, що під час обстрілу там були люди, вони поранені, їх доправили в інше місце.
Також пошкоджений корпус, розташований за кількадесят метрів.
"Селидове зараз. Фото зруйнованої лікарні. Поліцейські-парамедики евакуйовували пацієнтів і медперсонал, а також надавали допомогу постраждалим", – зазначили в МВС.
Росіяни зруйнували будівлю лікарні у Селидовому / Фото МВС
Рятувальники продовжують розбирати завали будівлі / Фото МВС
Під завалами усе ще можуть перебувати двоє людей / Фото МВС
Головне про удар
- Унаслідок ракетного удару по Селидовому у ніч проти 21 листопада відомо про вісьмох постраждалих та одного загиблого.
- Удар прийшовся по лікарні і по шахті у передмісті.
- Міненерго повідомляло, що пошкоджено 19 одиниць транспорту, серед яких – автобуси та автомобілі.