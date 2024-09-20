У Селидове немає російських військових, бої точаться на підступах, – офіцер 15-ї БрОП НГУ

У місті Селидове на Покровському напрямку Донецької області військ країни-агресора Росії немає.

Про це розповів офіцер 15-ї БрОП НГУ Олександр Рясний в ефірі Апостроф.TV сьогодні, 20 вересня. Він зауважив, що бої точаться на підступах до міста.

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"Селидове повністю під нашим контролем, противника у місті немає. На підступах росіяни зупинені", – сказав Рясний.

Окупанти продовжують штурми

За його даними, окупанти продовжують вести активні штурмові дії і, використовуючи кількісну перевагу, намагаються захопити місто з флангів – через Українськ, Гродівку, щоб перекрити логістику та взяти територію під вогневий контроль.

Росіяни використовують техніку, коли їхня піхота закріпилась, а саме – танки, БТРи, БМП.

Також військовий наголосив, що Селидове важливе для росіян на шляху до Покровська, адже місто має зручну транспорту та залізничну розв'язку, яка дасть змогу рухатися далі.

Ситуація на Покровському напрямку