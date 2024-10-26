Основна функція Селидового, де зараз ведуться важкі бої

На Покровському напрямку окупати після двох місяців марних атак передмістя Селидового змогли прорватися в міську забудову. Командування окупантів, бачачи таку перспективу, буквально засипає місто людським ресурсом. Адже саме Селидове є основною перепоною для росіян у питанні поновлення наступу на Покровськ.

У Селидовому росіянам бракує техніки

Зараз на Покровському напрямку у росіян сконцентровано понад 70 тисяч бійців зі складу двох угрупувань військ "Південь" та "Центр". Найбільш боєздатними є саме представники "Центру", а точніше – підрозділи 90-ї ТД, 2-ї, 41-ї та 51-ї загальновійськової армії. Зокрема, в районі Селидового активно залучені сили 27-ї МСД 2-ї загальновійськової армії, 114-та ОМСБр 51-ї армії та інші.

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Ці сили мають на озброєнні:

понад 300 танків,

понад 700 ББМ,

понад 1 тисячу одиниць стовбурової та реактивної артилерії.

На перший погляд здається, що це – величезна кількість техніки. Однак з урахуванням загальної кількості угруповання у понад 70 тисяч бійців, хочу зазначити, що така комплектація озброєння та військової техніки є просто критично неповною.

Дефіцит у танках, наприклад, – понад 60% штатної комплектації, дефіцит ББМ – 75%. Єдине, що більш-менш відповідає штатній комплектації, то це артилерія, яка і працює нон-стоп.

У резерві цього угруповання є до 15 тисяч солдатів, з наданою технікою у вигляді сотні танків, понад 200 ББМ і до 200 одиниць ствольної та реактивної артилерії.

Саме тому по Селидовому зараз переважно залучена піхота та артилерія, з мінімізацією застосування механізованої компоненти, на відміну, наприклад, від Курахівського спрямування.

Головна функція Селидового

Нині росіяни контролюють у Селидовому весь східний приватний сектор у північній та південній стороні міста, розділеного навпіл річкою Солона.

У південній частині міста росіянам вдалося встановити контроль над мікрорайоном "Південний". Основні бойові дії ведуться вулицями Центральна та Берегова, упираючись у канал. Завдання ворожого війська є вийти за канал і просунутися до Весняного, де окупанти, рухаючись уздовж залізничних колій, уперлися у станцію "Селидівка".

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Проте це дозволяє окупантам контролювати логістику на вулиці Центральній. Це робить неможливим постачання або відхід Сил оборони України з Селидового на Весняне.

У північній частині Селидового окупанти вперлися в мікрорайон "Сонячний", де в багатоповерховій забудові ведуться запеклі бої між вулицями Нагірна та Гоголя. Основні напрями просочування для ворога – це вулиці Михайлівська та Солона з використанням провулків для переміщення піхоти.

Основна логістика на вулиці Козацькій залишається під повним контролем СОУ.

В таких умовах, а також з урахуванням залучених росіянами ресурсів та досягнутих цілей у місті, слід розуміти, що функція Селидового – це гальмування просування російського угруповання і його вимотування. За кількістю ворожої техніки ми можемо констатувати значні втрати та складності відновлення ОВТ, внаслідок чого по Селидовому працюють численні піхотні сили.

Мати якісь ілюзії щодо міста не варто, а ось, щодо його значення в питанні вимотування ворога – це зовсім інший момент. Адже саме Селидове понад 2 місяці тому стало перешкодою на шляху ворога на Покровськ і продовжує нею залишатися. Селидове знижує потенціал двох груп військ, які досі так і не змогли сформувати умов для другої хвилі наступу на важливий логістичний вузол у регіоні.