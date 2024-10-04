В Луганській області згоріло ціле селище, окуповане вже понад 10 років

У Луганській області вогнем знищено окуповане росіянами селище Устинівка. Усе через бездіяльність окупаційної влади та пожежників.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

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В Луганській області згоріло селище Устинівка

Лисогор написав у своєму телеграм-каналі, що через бездіяльність окупаційної влади і пожежників так званої "ЛНР" вогнем знищено ще одне селище – Устинівка Довжанської громади.

Він вказав, що за понад 10 років окупації жителі села не бачили жодної одиниці спеціальної техніки, яка б виконувала превентивні заходи. Вони також не спостерігали приїзду рятувальників, коли палали хати.

Про спалені села загарбники не згадують у власних ЗМІ – не пишуть про згорілу Христофорівну, не повідомляють про наслідки пожеж у Щедрищевому, інших населених пунктах, які вони вирішили не рятувати від стихії,

– ідеться в повідомленні Лисогора.