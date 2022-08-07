Село на Хмельниччині відмовилося перейменовувати вулицю Жовтневу, бо "у жовтні багато свят"

У селі Лавринівці на Хмельниччині відмовились перейменовувати вулицю Жовтневу. Пояснили рішення тим, мовляв, у жовтні є багато свят.

Місцева влада відмовляється декомунізувати вулицю, бо у жовтні святкують Покрову, День поштаря, вчителя, лікаря та навіть День людей похилого віку. Таке офіційне пояснення підписав сільський голова Юрій Криворучко.

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Селяни начебто проти перейменування

Влада стверджує, що питання про перейменування неодноразово піднімали на зборах села Лавринівці. Однак запевняють, нібито більшість селян проти зміни назви.

Враховуючи всі згадані події, а також думку жителів села, залишили одній із вулицю назву Жовтнева,

– мовиться у відповіді сільської ради.



Відповідь сільської ради / Фото з телеграму "Декомунізація. Україна"

Зверніть увагу! У Радянському Союзі влада активно називала вулиці Жовтневими на честь більшовицького повстання. Воно сталось у жовтні 1917 року.

Однак після закону про декомунізацію вулиці перейменовують.

Попередній випадок

Такий інцидент у Хмельницькій області вже був. Раніше сільський голова Гуківської сільради Петро Ільницький також відмовлявся перейменувати вулицю Жовтневу. Пояснення вигадали ще цікавіше: "на ній росте багато дерев, які восени жовтіють".

Однак після розголосу вулицю таки перейменували на Героїв України.

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